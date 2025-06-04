Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με Αλβέρτη και Κουρούβανη στο πόλο

Με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού θα αγωνίζονται και τη νέα αγωνιστική σεζόν οι Νίκος Αλβέρτης και Νίκος Κουρούβανης!



Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του αγωνιστικού τμήματος του Πόλο Ανδρών, οι «πράσινοι», ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (04/06) τις ανανεώσεις των δύο αθλητών, με τον να υπογράφει διετές συμβόλαιο ανανέωσης και τον δεύτερο μονοετές.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:



Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Αλβέρτη για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026, για το τμήμα πόλο.

Σε μια ακόμα σπουδαία ανανέωση προχώρησε η διοίκηση του «τριφυλλιού» καθώς έδωσε τα χέρια με τον Νίκο Αλβέρτη.Ο 29χρονος Νίκος Αλβέρτης που αγωνίζεται ως περιφερειακός και φουνταριστός θα φορέσει και φέτος το πράσινο σκουφάκι



Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ανέφερε «Είμαι πολύ χαρούμενος που μένω στον Παναθηναϊκό που είναι σαν την οικογένεια μου.

Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου.



Είχαν την τύχη να είμαι από την αρχή της τριετίας στην προσπάθεια που γίνεται και ανεβαίνουμε συνεχώς. Πιστεύω ότι έρχονται ακόμα καλύτερες ημέρες για την ομάδα. Εύχομαι υγεία για όλους».



Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Κουρούβανη στο τμήμα πόλο για τα ερχόμενα δύο χρόνια.

Σε μια ακόμα σπουδαία ανανέωση προχώρησε το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού αφού έδωσε τα χέρια με τον Νίκο Κουρούβανη για την επόμενη διετία.



Ο 25χρονος Περιφερειακός θα συνεχίσει να ενισχύει το «τριφύλλι» στην προσπάθεια που κάνει για να ανέβει επίπεδο και αναμφίβολα αποτελεί ένα πολύτιμο βέλος στη φαρέτρα του Δημήτρη Μάζη για τη νέα χρονιά.



Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Κουρούβανης επισήμανε «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία και ένα δέσιμο με την ομάδα και για αυτό το λόγο επέλεξα το συμβόλαιο μου να είναι διετές.



Κάναμε μια καλή σεζόν τη χρονιά που πέρασε και σίγουρα μας έχει ανοίξει η όρεξη να κάνουμε ακόμα σπουδαιότερα πράγματα φέτος.



Θα παλέψουμε κάθε ματς προκειμένου να εκπληρώσουμε τους στόχους μας».

