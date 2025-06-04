Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ξανά σήμερα τον πρόεδρο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να σημειώνει ότι η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP ανέφερε επιβράδυνση στον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τον μήνα Μάιο.

«Ο αριθμός της ADP είναι διαθέσιμος. Ο "πολύ αργά" Τζερόμ Πάουελ πρέπει τώρα να μειώσει το επιτόκιο. Είναι απίστευτος. Η Ευρώπη έχει μειώσει το επιτόκιο εννέα φορές», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

Ο Τραμπ κατηγορεί εδώ και μήνες τη FED και ιδίως τον Πάουελ ότι διατηρεί τα επιτόκια σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Εξαπολύει τακτικά φραστικές επιθέσεις κατά του επικεφαλής της FED και έχει πει μάλιστα ότι θέλει να τον δει να φεύγει από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, αλλά δεν σκοπεύει να προσπαθήσει να τον απολύσει.

