Πανικός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο εμβόλισε σχολική ομάδα - 4 τραυματίες εκ των οποίων 3 παιδιά

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για εκ προθέσεως πράξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και ανέφερε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι 20 ετών

Τροχαίο

Τρία παιδιά και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και εμβόλισε σχολική ομάδα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, στο Χυρτ της Κολωνίας.

Σύμφωνα με την Kölner Anzeiger, πρόκειται για παιδιά της Δ' δημοτικού και τον συνοδό τους, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν ασαφείς.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για εκ προθέσεως πράξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και ανέφερε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι 20 ετών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα διάσωσης και τέσσερα ασθενοφόρα και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κολωνία αυτοκίνητα παράσυρση παιδιά
