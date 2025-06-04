Τρία παιδιά και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και εμβόλισε σχολική ομάδα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, στο Χυρτ της Κολωνίας.

Σύμφωνα με την Kölner Anzeiger, πρόκειται για παιδιά της Δ' δημοτικού και τον συνοδό τους, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν ασαφείς.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για εκ προθέσεως πράξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και ανέφερε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι 20 ετών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα διάσωσης και τέσσερα ασθενοφόρα και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

In #Hürth (Rhein-Erft-Kreis) ist ein #Auto in eine Kindergruppe gefahren. Ein #Grundschüler wurden lebensgefährlich verletzt – eine Betreuerin schwer. Offenbar war eine Grundschulklasse unterwegs. Die Polizei geht von einem #Unfall aus. Hinweise auf Absicht gibt es nicht. Ein… pic.twitter.com/6OobzWyKqD — RTL WEST (@RTLWEST) June 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.