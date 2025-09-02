Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει έναν δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό Σεπτέμβριο τόσο με εσωτερικά ζητήματα όσο και με εξωτερικά, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal καθώς η ατζέντα του να είναι γεμάτη με ακανθώδη ζητήματα.

Η επιστροφή του Κογκρέσου

Αρχικά, ο Τραμπ έχει προθεσμία μέχρι τέλος του μήνα να διαπραγματευτεί με το Κογκρέσο ώστε να αποφύγει ένα κυβερνητικό shutdown. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τη Βουλή και τη Γερουσία, θα χρειαστούν τις ψήφους των Δημοκρατικών για να το πράξουν. Η πρόσφατη μονομερής ακύρωση από τον Τραμπ 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ξένη βοήθεια που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο χωρίς την συγκατάθεσή του έχει προκαλέσει δυσπιστία μεταξύ των νομοθετών και της κυβέρνησης. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κομμάτων είναι πιθανό να είναι πιο περίπλοκες από το συνηθισμένο.

Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, η κορυφαία Ρεπουμπλικανίδα στην Επιτροπή Πιστώσεων, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «σαφής παραβίαση του νόμου». Ομοίως, ορισμένοι Δημοκρατικοί έχουν προειδοποιήσει ότι ένα shutdown είναι ορατό λόγω ανησυχιών ότι ο Λευκός Οίκος με τις μονομερείς του αποφάσεις δεν σέβεται ούτε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία του Κογκρέσου στο ταμείο ούτε τις διακομματικές συμφωνίες μέσω των οποίων το Κογκρέσο ασκεί αυτή την εξουσία.

Υπόθεση Έπσταϊν

Η επιστροφή των νομοθετών στην Ουάσινγκτον θα αναζωπυρώσει επίσης τη διαμάχη για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει παραδώσει τα αρχεία στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά οι νομοθέτες πιέζουν ώστε να υπάρξει μια ψηφοφορία με στόχο τη δημοσιοποίησή τους. Η βουλευτής των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, Ρο Κανά και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι Τόμας Μάσι θα αρχίσουν αυτή τη βδομάδα να συλλέγουν υπογραφές, κάτι που θα μπορούσε να αναγκάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει για τη δημοσιοποίηση των αρχείων σχετικά με τον Έπσταϊν.

Η επείγουσα ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον μετά από εντολή Τραμπ θα λήξει στις 10 Σεπτεμβρίου. Για να συνεχιστεί περαιτέρω η παρουσία τους, η Βουλή και η Γερουσία θα πρέπει να εγκρίνουν κοινό ψήφισμα που να επιτρέπει την παράταση. Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για το διάστημα που ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιεί την Εθνοφρουρά και τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στην πόλη. Ο Τραμπ έχει συζητήσει την αποστολή στρατευμάτων και αλλού στη χώρα, όπως στη Βαλτιμόρη και στο Σικάγο.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει επίσης την πρώτη του έκθεση για την απασχόληση από τότε που απέλυσε τον περασμένο μήνα την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας για την Εργασία. Έκτοτε, έχει επιλέξει τον EJ Antoni, τον επικεφαλής οικονομολόγο του Heritage Foundation, για να ηγηθεί του οργανισμού.

Προθεσμία δύο εβδομάδων

Επιπλέον, ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να προχωρήσουν με την ειρηνευτική διαδικασία και να καταλήξουν σε συμφωνία. Στα τέλη Αυγούστου έδωσε στον Πούτιν και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άλλη μια προθεσμία δύο εβδομάδων για να λάβουν μέτρα για την επίλυση του πολέμου μεταξύ των χωρών τους αλλιώς η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανά αμερικανικά αντίποινα.

Οι προσπάθειες για συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας έχουν σταματήσει από τότε που Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, μειώνοντας την αισιοδοξία ότι το τέλος του πολέμου είναι ορατό. Τη Δευτέρα, ο Πούτιν συναντήθηκε με τους ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας σε μια επίδειξη ενότητας που είχε ως στόχο εν μέρει να δείξουν τη δύναμή τους εναντίον του Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία, καθώς επιδιώκει να τιμωρήσει τη χώρα για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου.

Δεν είναι σαφές τι θα κάνει ο Τραμπ για να πυροδοτήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα ξέρω σε δύο εβδομάδες τι πρόκειται να κάνω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Μια διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς

Πέρα από τη σύναψη συμφωνιών όμως, ο Τραμπ αντιμετωπίζει αβεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του, που αποτελεί το κύριο στοιχείο της οικονομικής του ατζέντας και μια βασική προεκλογική υπόσχεση.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε την περασμένη Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ - οι λεγόμενοι αμοιβαίοι δασμοί - είναι παράνομοι, αλλά τους άφησε σε ισχύ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου για να δώσει στην κυβέρνηση χρόνο να ασκήσει έφεση.

Αυτό δημιουργεί μια μάχη υψηλού διακυβεύματος στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της εμπορικής ατζέντας του Τραμπ, αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειές του να επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία της προεδρίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι «πολύ πιθανό» να αναλάβει την υπόθεση, ωστόσο μια τελική απόφαση δεν είναι πιθανή πριν από το τέλος του έτους.

Η νομική αβεβαιότητα που περιβάλλει τους δασμούς θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες σχετικά με τον τρόπο κωδικοποίησης των εμπορικών συμφωνιών που είχαν συνάψει προηγουμένως με τον Τραμπ ή τη σύναψη νέων συμφωνιών για αμοιβαία μείωση των δασμών. Η ομάδα του Τραμπ επέμεινε το Σαββατοκύριακο ότι παραμένουν στην ίδια πορεία, με τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ να λέει στο Fox News ότι άλλα έθνη «προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να αποφασίσει στο μεταξύ το δικαστήριο».

