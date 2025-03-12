O πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι καταδικάστηκε σήμερα σε επιπλέον εννέα χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interpress.

Ο Σαακασβίλι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας από το 2004 ως το 2013, φυλακίστηκε για έξι χρόνια για κατάχρηση εξουσίας μετά την επιστροφή του στη Γεωργία το 2021 αφού είχε παραμείνει για μικρό διάστημα στο εξωτερικό.

Ένα μεγάλο μέρος της ποινής του το έχει εκτίσει σε νοσοκομείο της φυλακής.

Η γεωργιανή τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την αίθουσα δικαστηρίου, όπου επικρατεί ένταση κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας με υποστηρικτές του Σαακασβίλι να αποκαλούν "σκλάβο" της παρούσας κυβέρνησης τον δικαστή.

Βαθιά πολωτική προσωπικότητα στη Γεωργία σήμερα, ο Σαακασβίλι ανήλθε στην εξουσία με την Επανάσταση των Ρόδων το 2003.

Ηγείτο καθημερινών διαδηλώσεων στο κέντρο του Τμπιλίσι και σύντομα υποχρέωσε τον τότε πρόεδρο Σεβαρντνάντζε σε παραίτηση. Οι οπαδοί του δεν δίστασαν να καταλάβουν το γεωργιανό κοινοβούλιο – και το 2004, σε εκλογές όπου ουσιαστικά κατήλθε χωρίς αντίπαλο, πήρε το… 96% και έγινε ο νεότερος πρόεδρος της Ευρώπης.

Όσο βρισκόταν στην εξουσία επαναπροσανατόλισε τη Γεωργία προς τη Δύση και ξεκίνησε ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τον δημόσιο τομέα, το οποίο είχε ταχεία αποτελέσματα στη χώρα αυτή του Νότιου Καυκάσου των 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της θητείας του σημαδεύτηκαν από απολυταρχισμό, αστυνομική βία και έναν καταστροφικό πόλεμο με τη Ρωσία το 2008.

Το 2012, το κόμμα του Σαακασβίλι, το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα, έχασε μια εκλογική μάχη από μια συμμαχία υπό τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει ο ντε φάκτο ηγέτης της Γεωργίας.

Μετά την αποχώρησή του από την εξουσία ο Σαακασβίλι εγκαταστάσθηκε στην Ουκρανία, όπου για μικρό χρονικό διάστημα διετέλεσε κυβερνήτης της νότιας ουκρανικής περιφέρειας της Οδησσού.

Το 2021 επέστρεψε στη Γεωργία παρότι είχε καταδικαστεί ερήμην για κατάχρηση εξουσίας. Συνελήφθη και φυλακίστηκε κατά την άφιξή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

