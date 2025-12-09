Ο Πάπας Λέων τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» κατά τη συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δήλωση του Βατικανού.

Ο Πάπας «επανέλαβε την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος και εξέφρασε την επείγουσα επιθυμία του να οδηγήσουν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται στη δήλωση.

«Επιπλέον, συζητήθηκαν τα ζητήματα των αιχμαλώτων πολέμου και η ανάγκη να εξασφαλιστεί η επιστροφή των παιδιών στις οικογένειές τους», σημειώνει το Βατικανό.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη αργότερα σήμερα.

Οι συνομιλίες με τον Πάπα και τη Μελόνι πραγματοποιούνται εν μέσω των προσπαθειών του Ζελένσκι, με τη βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, να εξισορροπήσει το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

