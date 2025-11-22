Λογαριασμός
Οι Ουκρανοί επιμένουν πως οι Ρώσοι δεν έχουν φτάσει στο κέντρο του Ποκρόβσκ

Τα προηγούμενα 24ωρα ο ρωσικός στρατός δημοσίευσε βίντεο με επέλαση των στρατιωτών στο Ποκρόβσκ, αλλά το Κίεβο δηλώνει πως βρίσκονταν στα περίχωρα της πόλης 

Ποκρόβσκ

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να προελάσουν προς το κεντρικό τμήμα του Ποκρόβσκ, εκμεταλλευόμενες την ομίχλη.

«Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες ήταν ανεπιτυχείς και ο εχθρός εξουδετερώνεται στην αστική περιοχή», έγραψε το Γενικό Επιτελείο στο Telegram.

«Οι αμυντικές δυνάμεις κρατούν τις καθορισμένες γραμμές στο βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ και ελέγχουν θέσεις νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, οι οποίες είναι σημαντικές για την περαιτέρω απο-απελευθέρωση», πρόσθεσε.

