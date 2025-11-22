Πέθανε ο Πολ Κοστέλο, προσωπικός σχεδιαστής μόδας της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Την τελευταία πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο Πολ Κοστέλο, προσωπικός σχεδιαστής μόδας της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Νταϊάνα κατά τις πρώτες της παρουσές ως πριγκίπισσα της Ουαλίας και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι τον θάνατό της, στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο τούνελ του Παρισίου.

Η εταιρεία του Πολ Κοστέλο δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Paul Costelloe μετά από σύντομη ασθένεια. Ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του και απεβίωσε ειρηνικά στο Λονδίνο. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Ο Πολ Κοστέλο γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι, προτού γίνει βοηθός του Jacques Esterel. Αργότερα μετακόμισε στο Μιλάνο, προκειμένου να υποστηρίξει την είσοδο της Marks and Spencer στην ιταλική αγορά.

Η μετακίνηση της Marks And Spencer στην Ιταλία δεν στέφθηκε με επιτυχία, αλλά ο Κοστέλο παρέμεινε στο Μιλάνο ως σχεδιαστής για το πολυτελές πολυκατάστημα La Rinascente, προτού μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε σχεδιαστής της Anne Fogarty στη Νέα Υόρκη, μετά την οποία ίδρυσε τη δική του ετικέτα, Paul Costelloe Collections.

Το 1983, διορίστηκε προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και συνέχισε να συνεργάζεται μαζί της μέχρι τον θάνατό της το 1997.

Πηγή: skai.gr

