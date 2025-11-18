Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις με πολλαπλό εκτοξευτή πυραύλων Grad MLRS εναντίον ουκρανικών θέσεων που, όπως αναφέρουν, έχουν περικυκλωθεί στο Ποκρόβσκ. Σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι SHOT, στρατιώτες από το τάγμα πυραυλικού πυροβολικού Νότιων Ουραλίων ολοκληρώνουν την περικύκλωση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη.



«Εθελοντές από το Πανρωσικό Λαϊκό Μέτωπο παραδίδουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στους στρατιώτες μας - έχουν ήδη δωριστεί θερμικές απεικονίσεις, γυαλιά νυχτερινής όρασης, μια γεννήτρια ντίζελ, ένα τετρακόπτερο και καταστολείς φλόγας για αυτόματα τυφέκια» τονίζεται.

Το ρωσικό SHOT ισχυρίζεται ότι περισσότεροι από 6.500 Ουκρανοί στρατιώτες πέθαναν κατά τη διάρκεια των αιματηρών συγκρούσεων για το Ποκρόβσκ. «Περισσότεροι από 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή περικυκλωμένοι. Έχουν ξεμείνει από τρόφιμα και οι γιατροί δεν έχουν φάρμακα ή άλλα μέσα παροχής βοήθειας» υποστηρίζεται.

Σημειώνεται ότι ο Grad MLRS σχεδιάστηκε στη Σοβιετική Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να νικήσει μονάδες μηχανοκίνητου πεζικού και πεζικού του εχθρού, πυροβόλα και όλμους, μονάδες αεράμυνας και εγκαταστάσεις logistics, καλύπτοντας μια μεγάλη περιοχή με πυρά (πυρ ογκώδους καταστολής), και όχι για πλήγματα ακριβείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.