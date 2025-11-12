Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τρεις οικισμούς στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, καθώς ο ρωσικός στρατός επεκτείνει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη περισσότερων εδαφών.

Σύμφωνα με τον Σίρσκι, η πυκνή ομίχλη επέτρεψε σε ρωσικές μονάδες να διεισδύσουν στις ουκρανικές γραμμές στην περιοχή, με τα ουκρανικά στρατεύματα να δίνουν «εξαντλητικές μάχες» για να ανακόψουν την προέλαση.

Zaporizhzhia is falling 😪



Over the past month there has been extremely heavy fighting and it continues in the Huliaipole direction. pic.twitter.com/8Mh8KX2OB8 — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) November 12, 2025

Ωστόσο, τα σφοδρότερα μέτωπα παραμένουν στην πολιορκημένη πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου σημειώθηκαν οι μισές από τις μάχες της τελευταίας ημέρας.

Παράλληλα, ένταση των συγκρούσεων καταγράφεται και στις πόλεις Κουπιάνσκ και Λίμαν, στην περιοχή του Χαρκίβ.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Ουκρανό ομόλογό τους, Αντρίι Σιμπίχα, καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, λίγο πριν από τον χειμώνα.

Ο Σιμπίχα, ανοίγοντας τη συνεδρίαση για την άμυνα και τη συνεργασία με την Ουκρανία, στην οποία συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι ομόλογοί του από τις υπόλοιπες βιομηχανικές δημοκρατίες, δήλωσε ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για έναν «πολύ δύσκολο και σκληρό χειμώνα».

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, καταλαμβάνοντας πλέον περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Την ίδια ώρα, νέες αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, πυλώνα της οικονομίας της Μόσχας, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, με στόχο να πιέσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Στο εσωτερικό της Ουκρανίας, ωστόσο, την κυβέρνηση ταλανίζει σκάνδαλο διαφθοράς, με αποτέλεσμα την παραίτηση των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας.

Η Ρωσία προελαύνει με βαρύ κόστος

Τα νεότερα ρωσικά κέρδη στο πεδίο των μαχών συνοδεύονται από οικονομικό και πολιτικό κόστος για τη Μόσχα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, αυξάνοντας την πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να εμπλακεί σε σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με τους Ουκρανούς και τους Δυτικούς αξιωματούχους να τον κατηγορούν ότι κωλυσιεργεί σκόπιμα, ενώ ο στρατός του προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη. Οι διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Ο μεγαλύτερος και καλύτερα εξοπλισμένος ρωσικός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του, ασκώντας τεράστια πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις, που υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το μήκος της γραμμής του μετώπου έφτασε τον Σεπτέμβριο τα 1.250 χιλιόμετρα, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στις αρχές Νοεμβρίου ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου 170.000 στρατιώτες στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη 9 οικισμών και χωριών στο Ντονέτσκ, 8 στη Ζαπορίζια, 7 στη Ντνιπροπετρόφσκ και 5 στην περιφέρεια του Χαρκίβ, καθώς ο ρωσικός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του σε πολλαπλά μέτωπα.

Ωστόσο, ο παρατεταμένος πόλεμος φθοράς που διεξάγει η Μόσχα έχει τεράστιο ανθρώπινο και υλικό κόστος, ενώ η Ουκρανία έχει καταφέρει να περιορίσει τις ρωσικές επιτυχίες σε μικρά, σταδιακά κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), η πολιορκία του Ποκρόβσκ, όπου η Ρωσία έχει αναπτύξει επίλεκτους χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων (spetsnaz), προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς η στρατιωτική ηγεσία της Μόσχας διασπείρει υπερβολικά τους πόρους της.

Το αμερικανικό think tank σημειώνει ότι η Ρωσία διεξάγει ταυτόχρονα πολλαπλές επιθετικές επιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο και αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση των γραμμών ανεφοδιασμού.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων υψηλής στρατιωτικής αξίας εντός ρωσικού εδάφους, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την πολεμική μηχανή της Μόσχας.

Η τελευταία ουκρανική επίθεση είχε στόχο το χημικό εργοστάσιο Stavrolen στην πόλη Μπουντιόνοβσκ, στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το εργοστάσιο παράγει πολυμερή υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σύνθετων υλικών για στρατιωτικές εφαρμογές, ανέφερε το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πλαίσιο των στοχευμένων επιθέσεων σε κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές της Ρωσίας.





