Το Ισραήλ «εξουδετέρωσε» στη Γάζα τον Abu Abdullah al-Hudaydi, στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι Ισραηλινοί κτύπησαν αυτοκινητοπομπή στην πόλη της Γάζας, στην οποία επέβαινε ο διοικητής της Χαμάς και συνεργάτες του

Γάζα

Τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς (των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ), Abdullah al-Hudaydi, εξουδετέρωσε στη Γάζα ο στρατός του Ισραήλ, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται έγκυρες πηγές.

Οι IDF έπληξαν συγκεκριμένη περιοχή στην πόλη της Γάζας, για την οποία υπήρχε πληροφορία ότι έχει βρει καταφύγιο ο Χουνταϊντί. Από την επίθεση, εννέα άνθρωποι έχασαν συνολικά τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι Ισραηλινοί κτύπησαν αυτοκινητοπομπή, στην οποία επέβαινε ο διοικητής της Χαμάς και συνεργάτες του.

