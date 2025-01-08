Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θέλουν να αποτρέψουν επίθεση Τούρκων κατά των Κούρδων στη Συρία

Οι ΗΠΑ εργάζονται «πολύ σκληρά» για να ανταποκριθούν στις «εύλογες ανησυχίες» της Τουρκίας αναφορικά με την ασφάλειά της και να αποτρέψουν μια τουρκική επίθεση εναντίον Κούρδων μαχητών στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτό που σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον (της Συρίας) θα ήταν μια σύρραξη και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι, μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Τουρκία απειλεί με στρατιωτική επέμβαση κατά της κουρδικής πολιοτοφυλακής YPG αν η τελευταία δεν αποδεχτεί τους όρους της Άγκυρας για μια «αναίμακτη» μετάβαση μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Άγκυρα κατηγορεί το YPG, που θεωρείται από τη Δύση ως απαραίτητη δύναμη στη μάχη κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, για δεσμούς με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, αλλά και από τις ΗΠΑ και χώρες της Δύσης.

«Οι Κούρδοι της Συρίας υπήρξαν πιστοί σύμμαχοι για τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αποφασιστικοί σύμμαχοι στον πόλεμο κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας» του Ισλαμικού Κράτους, τόνισε από την πλευρά ο Μπαρό, ο οποίος χαιρέτισε τις προσπάθειες του Μπλίνκεν «να διευκολύνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ Σύρων Κούρδων και Τουρκίας, αλλά και μεταξύ Σύρων Κούρδων και της μεταβατικής αρχής».

«Δεκάδες χιλιάδες τρομοκράτες κρατούνται σήμερα σε φυλακές, φρουρούμενοι από Κούρδους στη βορειοανατολική Συρία», τόνισε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, ο οποίος σημείωσε ότι εύλογα η Τουρκία επιζητά να έχει «εγγυήσεις ασφαλείας», όπως άλλωστε και οι Κούρδοι.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος θα εγκαταλείψει το πόστο του σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, τόνισε ότι αναμένει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει επίσης «πολύ έντονο ενδιαφέρον» για να διασφαλίσει ότι το Ισλαμικό Κράτος «δεν θα επανέλθει στο προσκήνιο».

Για τον απερχόμενο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, είναι «προς το συμφέρον όλων» να επαναπατριστούν ξένοι μαχητές και οι οικογένειές τους που κρατούνται στη Συρία.

Η Γαλλία είναι απρόθυμη να επαναπατρίσει υπηκόους της που κρατούνται από Κούρδους στη Συρία.

Μια συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι "πολύ κοντά"

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι είναι "πολύ κοντά" μια συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αποτελεί αντικείμενο έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στο Κατάρ.

"Στη Μέση Ανατολή, είμαστε πολύ κοντά σε εκεχειρία και σε συμφωνία για τους ομήρους", δήλωσε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Τον τελευταίο και πλέον χρόνο, το Κατάρ συμμετέχει μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, η οποία και προκάλεσε τον πόλεμο.

Στον Λίβανο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβλέπει εξάλλου μια "βιώσιμη ειρήνη" τη στιγμή που τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποχωρούν από τον νότο της χώρας.

"Η εκεχειρία διαρκεί" μεταξύ του Ισραήλ και του κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη της ισχύος της, χαιρέτισε ο Μπλίνκεν.

"Είδαμε πρόσφατα την αποχώρηση άνω του ενός τρίτου των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Θεωρώ ότι η εκεχειρία μπορεί να είναι γέφυρα προς μια βιώσιμη ειρήνη", δήλωσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία ανήκουν στην πενταμελή επιτροπή, μαζί με τον Λίβανο, το Ισραήλ και τη δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL /FINUL) που είναι αρμόδια να παρακολουθεί την εφαρμογή της εκεχειρίας και να προσέχει για τυχόν παραβιάσεις.

Η εκεχειρία άρχισε να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου, έπειτα από δύο μήνες ανοιχτού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

