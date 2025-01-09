Βολιβία: 16 νεκροί, χιλιάδες πληγέντες κατά την περίοδο των βροχών

Η περίοδος των βροχών στη Βολιβία, που εκτείνεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, έχει ήδη προκαλέσει τους θανάτους 16 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δυο βρεφών, ενώ οι πληγείσες οικογένειες έχουν ξεπεράσει τις 5.000 μέχρι στιγμής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του κράτους των Άνδεων χθες Τετάρτη.

«Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» από τον Νοέμβριο, ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Χουάν Κάρλος Καλβιμόντες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στα θύματα προστέθηκαν τα τελευταία 24ωρα δυο νήπια έξι και οκτώ μηνών, που έχασαν τη ζωή τους προχθές Τρίτη στην πρωτεύουσα Λα Πας και στην οικονομική πρωτεύουσα Σάντα Κρους (ανατολικά).

Οι νομοί Κοτσαμπάμπα (κεντρικά) και Τσουκισάκα (νοτιοανατολικά) είναι οι περιοχές που επλήγησαν πιο σκληρά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τις αρχές να καταμετρούν πέντε θανάτους στην καθεμιά.

Συνολικά, οι πληγείσες οικογένειες μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία είναι 5.133, ενώ άλλες 10.880 υπέστησαν έμμεσες συνέπειες, σύμφωνα με τους αριθμούς της βολιβιανής κυβέρνησης.

Στη Λα Πας, έδρα της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, ο δήμος έκανε λόγο για εννιά ώρες ακατάπαυστων βροχοπτώσεων από το βράδυ της Τρίτης ως το πρωί χθες Τετάρτη.

Η κατακρήμνιση προκάλεσε υπερχείλιση ποταμών, πάντως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Κατά την προηγούμενη περίοδο των βροχών στη Βολιβία είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 50 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

