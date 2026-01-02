Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την προσεχή Δευτέρα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στον διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας στον πόλεμο στην Ουκρανία και το παλαιστινιακό.

«Οι συναντήσεις μου με τον κ. Πούτιν, τον κ. Ζελένσκι και τον κ. Τραμπ συνεχίζονται». Θα υπάρξει μια ακόμη σύνοδος κορυφής (της Συμμαχίας των Προθύμων) στο Παρίσι τις προσεχείς ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών μου (Χακάν Φιντάν) θα παραστεί εκ μέρους μου. Θα έχω μια ακόμη επικοινωνία με τον κ. Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την κατάσταση στην Παλαιστίνη».

«Οι πράξεις αυτού του Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Επειδή έχει προκαλέσει την οργή πολλών καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους έως ηλικιωμένους. Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Η δεινή θέση αυτών των παιδιών, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, εκτεθειμένα στον άνεμο, τη βροχή και τη λάσπη, σίγουρα τα βάσανα τους δεν θα μείνουν ατιμώρητα για τον Νετανιάχου» δήλωσε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.

«Θέλουμε να στείλουμε κοντέινερ, αλλά δεν το επιτρέπουν. Έχουμε κοντέινερ, αλλά δεν μπορούμε να τα στείλουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας από αυτές τις σκηνές. Αργά ή γρήγορα, θα σώσουμε αυτούς τους καταπιεσμένους ανθρώπους από αυτά τα βάσανα» πρόσθεσε.

Η νέα επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί και στη σκιά του αιτήματος της Άγκυρας να αποκτήσει μαχητικά F-35. Η Άγκυρα συμμετείχε στο πρόγραμμα ανάπτυξης των σύγχρονων μαχητικών, αλλά εκδιώχθηκε λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η ταυτόχρονη λειτουργία των S-400 και των F-35 θα επέτρεπε στη Ρωσία να συλλέξει ευαίσθητα δεδομένα (intelligence) για τις τεχνολογίες stealth του αεροσκάφους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Το 2020 επιβλήθηκαν κυρώσεις (CAATSA) στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία περιορίζοντας την πρόσβαση σε αμερικανικές άδειες εξαγωγής και πιστώσεις. Η Τουρκική Αεροπορία έμεινε χωρίς μαχητικό 5ης γενιάς, γεγονός που την οδήγησε στην προσπάθεια αναβάθμισης των F-16 και στην επιτάχυνση του εγχώριου προγράμματος KAAN.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.