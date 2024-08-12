Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία ελέγχει 28 οικισμούς στην παραμεθόρια επαρχία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν προχωρήσει σε βάθος 12 χιλιομέτρων εντός του ρωσικού εδάφους κατά την διάρκεια της εισβολής τους που άρχισε στις 6 Αυγούστου.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σμιρνόφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βλήματα που περιείχαν χημικά όπλα κατά την διάρκεια της εισβολής τους.

Δεν είναι σαφές αν ο Σμιρνόφ παρουσίασε οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, τον οποίο το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

