Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού προσέφεραν μια εκτυφλωτική καλοκαιρινή επιτυχία που γοήτευσε όλο τον κόσμο και επαναβεβαίωσε τη γαλλική εθνική περηφάνια. Όμως η επιστροφή στην καθημερινότητα θα είναι σκληρή.

Μετά τη χθεσινοβραδινή τελετή λήξης, ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει τώρα να ασχοληθεί μιε την πολιτική κρίση που δημιούργησε ο ίδιος και είχε κρυφτεί κάτω από το χαλί μέχρι να τελειώσουν οι ΟΑ.

Οι συνομιλίες για την κυβέρνηση και τις περικοπές στο προϋπολογισμό καραδοκούν, με την οργή των ψηφοφόρων να είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει.

"Τώρα θα πρέπει να ξυπνήσουμε από αυτό το ωραίο όνειρο", δήλωσε η Κριστίν Φραντ, 64 ετών, στο fan zone του Club France το περασμένο Σαββατοκύριακο. "Τι κρίμα που επιστρέφουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, χωρίς κυβέρνηση, με τσακωμούς στο κοινοβούλιο, ενώ εδώ ήταν μόνο χαρά, μοίρασμα".

Σε ένα πολιτικό τζογάρισμα, ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές μόλις μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη των ΟΑ. Κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η επιλογή ενός πρωθυπουργού που μπορεί να καθησυχάσει το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν αποδείχθηκε δύσκολη για μια αριστερή συμμαχία όπως και για τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό.

Έπειτα από μέρες πολιτικών διαβουλεύσεων που δεν οδήγησαν πουθενά μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ο Μακρόν κήρυξε πολιτική εκεχειρία για τη διάρκεια των ΟΑ, δίνοντας στον εαυτό του περιθώριο μέχρι περίπου τα μέσα Αυγούστου προκειμένου να ονομάσει έναν πρωθυπουργό.

Το μυστηριώδες σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές και τηλεπικοινωνιακούς στόχους κατά την έναρξη των ΟΑ έμοιαζε δυσοίωνο, όμως έπειτα από αυτό, η εκδήλωση συνεχίστηκε χωρίς άλλους συναγερμούς ασφαλείας.

Ο Μακρόν έφυγε για το προεδρικό ησυχαστήριο στη γαλλική Ριβιέρα, με μερικές εξορμήσεις στο Παρίσι, περιλαμβανομένης και μιας αγκαλιάς με τον Γάλλο τζουντόκα Τεντί Ρινέ, ο οποίος εξασφάλισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.

Τώρα ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να πάρει μια απόφαση -- όμως σήμερα δεν φάνηκε να βιάζεται.

Σε συνέντευξη στην αθλητική εφημερίδα L'Equipe, δεν έκανε καμία νύξη σχετικά με το ποιον/ποιαν ή πότε θα ορίσει κάποιον αλλά είπε: "Όλοι εκείνοι που δεν πίστεψαν στους ΟΑ έκαναν λάθος".

"Συχνά, όταν ανοίγετε την τηλεόραση ή μια εφημερίδα, βλέπετε να μιλάνε για παρακμή. Οι Γάλλοι ανακάλυψαν και πάλι ότι μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα μαζί", είπε, προσθέτοντας πως ελπίζει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την καλή θέληση για να γεφυρώσει πολιτικές διαφορές.

Απομένει να φανεί αν μπορεί να αποκομίσει κάποιο πολιτικό όφελος, όμως οι σφοδρότεροι αντίπαλοί του, η ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν και ο αριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν αναγκάστηκαν τουλάχιστον να χαμηλώσουν τη φωνή όσο διαρκούσαν οι ΟΑ.

Μέχρι τώρα ο Μακρόν αγνόησε την υποψήφια στην οποία συμφώνησε η αριστερή συμμαχία, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο ήρθε πρώτο στις εκλογές αλλά δεν έχει κάνει ακόμη ανοίγματα σε άλλα κόμματα για να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Παρά τις προσπάθειες να ενισχύσει το προφίλ της, η επιλεγείσα υποψήφια Λουσί Καστέ παραμένει άγνωστη πολιτικά.

"Ποια είναι αυτή;", είπε η Ζαέρα Ντακάρ, 41 ετών, αφού παρακολούθησε τον τελικό του βόλεϊ στο Club France. "Δεν παρακολουθούσα την πολιτική για δύο εβδομάδες. Οι ΟΑ ήταν μία διαφυγή".

Οι ελπίδες της αριστεράς να πάρει με την Καστέ το Ματινιόν, επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, μοιάζουν ισχνές. Ο Μακρόν πιστεύει πως οι εκλογές ανέδειξαν μια Εθνοσυνέλευση "το κέντρο βάρους της οποίας είναι στο κέντρο ή κεντροδεξιά", δήλωσε πηγή που πρόσκειται στον Γάλλο πρόεδρο.

"Χρειαζόμαστε μια προσωπικότητα ικανή να μιλάει στο κέντρο, στη δεξιά και στην αριστερά. Από μια δεξιά που νοιάζεται για την κοινωνική ευημερία μέχρι μια αριστερά που νοιάζεται για τον νόμο και την τάξη", είπε η πηγή, που αρνήθηκε να κατονομαστεί για να συζητήσει τις σκέψεις του προέδρου.

Ο Ξαβιέ Μπερτράν, υπουργός επί προεδρίας του συντηρητικού Ζακ Σιράκ, που είχε χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα κατά του Μακρόν όμως έχει συνεργαστεί εποικοδομητικά με την κυβέρνησή του στη βόρεια περιφέρεια που είναι το προπύργιό του, θα μπορούσε να ταιριάζει με αυτό το σκεπτικό, είπε η πηγή.

Ο Μπερνάρ Καζνέβ, πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος ήταν στον θώκο όταν έγιναν οι επιθέσεις των ισλαμιστών στο Παρίσι το 2015, θα μπορούσε να επίσης να ήταν μια επιλογή, είπε η πηγή. Τα γραφεία τους δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλια.

Όποιον κι αν επιλέξει ο Μακρόν, θα έχει σκληρή δουλειά, με πρώτο θέμα την έγκριση από το κοινοβούλιο του προϋπολογισμού του 2025 σε μια περίοδο που η Γαλλία είναι υπό πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές ομολόγων ώστε να μειώσει το έλλειμμά της.

"Αν ο Μακρόν προσπαθήσει να διορίσει κάποιου είδους δεξιά κυβέρνηση, δεν [θα] έχει προϋπολογισμό", δήλωσε ο Ερίκ Κοκερέλ, ο αριστερός πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών.

Το περιβάλλον του Μακρόν θα ήθελε πολύ να χρησιμοποιήσει τους ΟΑ, που οργάνωσαν ένας κεντρώος πρόεδρος, μια σοσιαλίστρια δήμαρχος και ένας συντηρητικός περιφερειάρχης, ως παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει η Γαλλία όταν διαφορετικές πλευρές συνασπίζονται.

Οι αντίπαλοί του θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο πρόεδρος δεν θα ανεβάσει τις μετοχές του, δήλωσε στο Reuters η γερουσιαστής Λορ Νταρκό.

Ακόμη κι αν η τύχη του Μακρόν στο εσωτερικό παραμένει ζοφερή, οι ΟΑ έχουν ενισχύσει τη διεθνή του θέση.

Ο Μίχαελ Πέιν, πρώην επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, δήλωσε πως ο πρόεδρος θεωρείται από το εξωτερικό ως "ο ηγέτης που κατάφερε", όμως πιστεύει πως ο Μακρόν έκανε στρατηγικό λάθος προκηρύσσοντας τις πρόωρες εκλογές πριν από τους ΟΑ και όχι μετά.

Στο Club France, όπου οικογένειες περίμεναν στη σειρά για να τραβήξουν σέλφι με την ολυμπιακή δάδα ή για να εξασφαλίσουν μερικές κόκκινες χνουδωτές μασκότ, ήταν δύσκολο να βρεις κάποιον που ήθελε να μιλήσει για πολιτική.

"Παρακαλώ, όχι!" είπε η Φραντ, με μια γαλλική σημαία τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.