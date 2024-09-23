Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις σκοπεύει να συζητήσει τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τον οποίο θα συναντηθεί σήμερα, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Χάρις και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα έχουν ξεχωριστές συναντήσεις με τον Σεΐχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, στην πρώτη από μια σειρά επαφών με ξένους ηγέτες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Οι επαφές αυτές θα δώσουν στη Χάρις την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ικανότητές της στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση των Δημοκρατικών δέχεται ισχυρές πιέσεις προκειμένου να περιορίσει τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε εκατοντάδες στόχους της Χεζμπολάχ σήμερα και οι υπηρεσίες Υγείας του Λιβάνου κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς από τα πλήγματα αυτά.

Οι συνομιλίες που θα διεξαχθούν στον Λευκό Οίκο θα επικεντρωθούν επίσης στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς και τον πόλεμο στο Σουδάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.