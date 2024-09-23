Benny Gantz: Ναι σε ενδεχόμενη εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο

Ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικής Ενότητας, στο Ισραήλ, Benny Gantz, δήλωσε ότι υποστηρίζει την κυβέρνηση της χώρας στο πλαίσιο πιθανής εισβολής στον Λίβανο, σύμφωνα με δηλώσεις στις οποίες και προχώρησε νωρίτερα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν την πλήρη υποστήριξη μας στην αποστολή τους οι πολίτες που βρίσκονται στον Βορρά, να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να εξαλειφθεί η απειλή διείσδυσης εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή και να σταματήσουν τα πυρά.Δεν πρέπει να ενεργήσουμε μόνο εναντίον της Χεζμπολάχ αλλά και εναντίον του κυρίαρχου κράτους του Λιβάνου, το οποίο φέρει την ευθύνη για την τρομοκρατία που προέρχεται από το έδαφός του».

Οπως αναφέρει η Jerousalem Post, ο Gantz έκανε επίσης λόγο για «σταυροδρόμι» από το οποίο το Ισραήλ έχει δύο επιλογές για να συνεχίσει την πορεία του:

Ή θα «περιορίσει τη φωτιά» και θα κρατήσει μακριά τη Χεζμπολάχ ή θα συνεχίσει την επίθεση, εισβάλοντας ακόμη και σε εδάφη, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

