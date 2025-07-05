Την απόφαση να στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την παράδοση των υπολοίπων ομήρων που κρατά η Χαμάς, έλαβε η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Την είδηση μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο και την αναμετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ επρόκειτο να συνεδριάσει το βράδυ, μετά το τέλος του σαμπάτ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις επί πρότασης για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβιβάσθηκε από το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με δύο παλαιστινιακές πηγές, η πρόταση περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, κατά την διάρκεια της οποίας η Χαμάς θα απελευθερώσει δέκα εν ζωή ομήρους και θα παραδώσει, ορισμένες σορούς ομήρων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η Χαμάς θέτει ως όρους την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την Λωρίδα της Γάζας, την παροχή εγγυήσεων για την μη επανάληψη των συγκρούσεων κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και την ανάθεση της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας στο ΟΗΕ και σε αναγνωρισμένες διεθνείς οργανώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα συναντηθεί την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί «την επόμενη εβδομάδα».

