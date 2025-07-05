Λογαριασμός
Ζει ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τις 13 Ιουνίου - Δείτε βίντεο

Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έγινε δεκτός από τους παριστάμενους με ενθουσιασμό και χειροκρότηματα, ενώ ο ίδιος έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση

Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της Μοσάντ ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, από τις 13 Ιουνίου, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε σε θρησκευτική εκδήλωση στην Τεχεράνη, την οποία μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά Μέσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έγινε δεκτός από τους παριστάμενους με ενθουσιασμό και χειροκρότηματα, ενώ ο ίδιος έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Δείτε το βίντεο από τη θρησκευτική εκδήλωση: 

Τα τελευταια 24ωρα είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός, κάτι που διέψευσαν και οι ισραηλινές υπηρεσίες.


 

Πηγή: skai.gr

Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
