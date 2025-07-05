Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της Μοσάντ ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, από τις 13 Ιουνίου, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε σε θρησκευτική εκδήλωση στην Τεχεράνη, την οποία μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά Μέσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έγινε δεκτός από τους παριστάμενους με ενθουσιασμό και χειροκρότηματα, ενώ ο ίδιος έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Δείτε το βίντεο από τη θρησκευτική εκδήλωση:

🇮🇷| JUST IN: The Leader of Iran, Imam Khamenei, was present at a mourning ceremony on the night of Ashura.



He’s not scared at all, what a boss. pic.twitter.com/oiL71aqAIS — Arya - آریا (@AryJeay) July 5, 2025

Τα τελευταια 24ωρα είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός, κάτι που διέψευσαν και οι ισραηλινές υπηρεσίες.





Πηγή: skai.gr

