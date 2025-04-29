Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συνομιλήσει σύντομα με τους ομολόγους του στην Ινδία και το Πακιστάν και θα τους παροτρύνει να μην κλιμακώσουν τις εντάσεις μετά τη θανατηφόρα επίθεση ισλαμιστών μαχητών στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, ανακοίνωσε την Τρίτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ουάσινγκτον δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε επαφή με τους πυρηνικά οπλισμένους γείτονές της στην Ασία σε πολλαπλά επίπεδα, προτρέποντάς τους να εργαστούν προς μια «υπεύθυνη λύση», όπως την αποκάλεσε.

«Επικοινωνούμε και με τα δύο μέρη και τους λέμε, φυσικά, να μην κλιμακώσουν την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους δημοσιογράφους, επικαλούμενος δήλωση του Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο αναμένει να μιλήσει με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και του Πακιστάν την σήμερα ή αύριο και ενθάρρυνε και άλλους υπουργούς Εξωτερικών να πράξουν το ίδιο, πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν για την επίθεση της 22ας Απριλίου που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Το Πακιστάν αρνείται κάθε ευθύνη και ζήτησε τη διεξαγωγή ουδέτερης έρευνας.

Η Ινδία αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας. Το Πακιστάν παραμένει σύμμαχος της Ουάσινγκτον, ακόμη και μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το γειτονικό Αφγανιστάν το 2021.

Το Κασμίρ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων του είναι μουσουλμάνοι, διεκδικείται πλήρως τόσο από την Ινδία, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι ινδουιστές, όσο και από το ισλαμικό Πακιστάν, οι οποίες ελέγχουν μόνο ένα μέρος του και έχουν διεξάγει πολέμους για την περιοχή των Ιμαλαΐων.

Μετά την επίθεση, η Ινδία ανέστειλε τη Συνθήκη για τα Ύδατα του Ινδού του 1960, η οποία ρυθμίζει την κατανομή του νερού από τον ποταμό Ινδό και τους παραποτάμους του, και το Πακιστάν έκλεισε τον εναέριο χώρο στις ινδικές αεροπορικές εταιρείες.

Αντάλλαξαν επίσης πυρά κατά μήκος των ντε φάκτο συνόρων τους.

Ο Ινδουιστής εθνικιστής Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει ορκιστεί να τιμωρήσει τους επιτιθέμενους. Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι μια στρατιωτική εισβολή από την Ινδία είναι επικείμενη.

Πηγή: skai.gr

