Υπουργός Άμυνας Πακιστάν: Επίκειται εισβολή της Ινδίας - Ενισχύθηκε η στρατιωτική παρουσία στα σύνορα

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, δήλωσε ότι επίκειται στρατιωτική εισβολή της Ινδίας, μετά τη θανατηφόρα επίθεση μαχητών σε τουρίστες στο Κασμίρ την περασμένη εβδομάδα, καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ των δύο χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η επίθεση των μαχητών σκότωσε 26 ανθρώπους και προκάλεσε οργή στην πλειοψηφία των Ινδών, με μαζικές εκκλήσεις για δράση κατά του Πακιστάν. Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν ότι υποστηρίζει τις μαχητικές δυνάμεις στο Κασμίρ.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η στρατιωτική παρουσία του Πακιστάν έχει ενισχυθεί στα σύνορα με την Ινδία.

Ο Καγουάτζα Ασίφ πρόσθεσε ότι «σε μια κανονική ένοπλη σύγκρουση και οι δυο χώρες θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση της πυρηνικής επιλογής».

«Έχουμε ενισχύσει τις δυνάμεις μας γιατί είναι κάτι που περιμένουμε. Επομένως, σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να ληφθούν ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Καγουάτζα Ασίφ στο Reuters σε συνέντευξή του στο γραφείο του στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Ασίφ είπε ότι η ρητορική της Ινδίας γίνεται όλο και πιο αιχμηρή και ότι ο στρατός του Πακιστάν ενημέρωσε την κυβέρνηση για την πιθανότητα μιας ινδικής επίθεσης. Δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πίστευε ότι επίκειται εισβολή.

Μετά την επίθεση στο Κασμίρ, η Ινδία αναγνώρισε δύο ύποπτους μαχητές ως Πακιστανούς. Το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε οποιοδήποτε ρόλο και ζήτησε ουδέτερη έρευνα.

Ο Ασίφ ισχυρίστηκε ότι το Πακιστάν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και ότι θα χρησιμοποιήσει το οπλοστάσιό του με πυρηνικά όπλα μόνο εάν «υπάρχει άμεση απειλή για την ύπαρξή μας».

Ερντογάν:

Η Τουρκία επιθυμεί αποκλιμάκωση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τουρκία: Διαψεύδει η Άγκυρα ότι έστειλε στο Πακιστάν έξι αεροσκάφη με αμυντικό υλικό

Στο μεταξύ, από την προεδρία της Τουρκίας διαψεύδεται η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες ότι η 'Αγκυρα έστειλε έξι φορτία με όπλα στο Πακιστάν.

«Ένα μεταγωγικό αεροπλάνο που αναχώρησε από την Τουρκία προσγειώθηκε στο Πακιστάν για ανεφοδιασμό. Κατόπιν συνέχισε την πτήση του στην προκαθορισμένη πορεία του» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας. Με τίτλο «Ένταση πολέμου στο Κασμίρ! Η Τουρκία έστειλε έξι αεροσκάφη γεμάτα με όπλα στο Πακιστάν» η εθνικιστική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Türkiye δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της σχετικό ρεπορτάζ, όπου, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι «έξι μεταφορικά αεροσκάφη που ανήκουν στον τουρκικό στρατό μετέφεραν πολεμικό υλικό στο Πακιστάν. Αναφέρθηκε ότι στα υλικά αυτά περιλαμβάνονταν όπλα και πύραυλοι καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι "η Τουρκία επιδεικνύει μια αθόρυβη αλλά πραγματική υποστήριξη"». Στη συνέχεια το ρεπορτάζ αυτό αποσύρθηκε από τον δικτυακό τόπο της εφημερίδας. Ανάλογα ρεπορτάζ είχαν δημοσιεύσει και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως εξειδικευμένοι σε θέματα άμυνας δικτυακοί τόποι.

