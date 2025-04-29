Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε να απομακρύνει ορισμένους από τους διορισμένους του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Συμβούλιο του Μουσείου Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και ο Ντάγκλας Έμχοφ, σύζυγος της πρώην Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, καθώς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Σήμερα, ενημερώθηκα για την απομάκρυνσή μου από το Συμβούλιο του Μουσείου Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ», δήλωσε ο Έμχοφ την Τρίτη. «Η μνήμη και η εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιούνται. Το να μετατρέπεται μία από τις χειρότερες θηριωδίες της ιστορίας σε μέσο διχασμού είναι επικίνδυνο — και προσβάλλει τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί, μνήμη την οποία το μουσείο δημιουργήθηκε για να διατηρεί ζωντανή».

Ο Έμχοφ, που είναι Εβραίος και ενεργός επικριτής της ανόδου του αντισημιτισμού, είχε διοριστεί στο Συμβούλιο τον Ιανουάριο, σε μια θητεία που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί πέντε έτη.

Οι άλλοι αξιωματούχοι που αποπέμφθηκαν περιλαμβάνουν τον Ρον Κλέιν, τον πρώτο προσωπάρχη του Μπάιντεν, τον Τομ Πέρεζ, πρώην υπουργό Εργασίας και ανώτερο σύμβουλο, τη Σούζαν Ράις, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και κορυφαία σύμβουλο εσωτερικής πολιτικής του Μπάιντεν, η οποία ηγήθηκε μιας μεγάλης εθνικής στρατηγικής προσπάθειας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τον Άντονι Μπερνάλ, ανώτερο σύμβουλο της Τζιλ Μπάιντεν, της πρώην Πρώτης Κυρίας.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε πραγματοποιήσει πολλούς διορισμούς όλα αυτά τα χρόνια, και δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι άλλοι είχαν αποπεμφθεί.

Πηγή: skai.gr

