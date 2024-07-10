Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους υπόσχονται 4 συστοιχίες Patriot στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν στην Ουκρανία ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ενώ από ακόμη ένα έχουν υποσχεθεί η Γερμανία, η Ρουμανία και η Ολλανδία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου του NATO στην Ουάσιγκτον.

Σε αυτά θα προστεθεί σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T που θα προμηθεύσει η Ιταλία.

Τα συστήματα αυτά θα «επιτρέψουν να προστατεύονται οι πόλεις, οι άμαχοι και οι στρατιώτες» της Ουκρανίας από τα ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με το κείμενο, που υπόσχεται εξάλλου ότι θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, «αυτή τη χρονιά», για την αποστολή επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας αμερικανικής κατασκευής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

