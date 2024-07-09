«Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται...». Η Ρουάντα ξεκαθάρισε σήμερα Τρίτη ότι η αμφιλεγόμενη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απέλαση αιτούντων άσυλο, την οποία κατήργησε η νέα βρετανική κυβέρνηση, δεν προβλέπει επιστροφή των πόρων που της έχει ήδη δώσει το Λονδίνο.

«Η συμφωνία που υπογράψαμε δεν καθόριζε ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε χρήματα», διεμήνυσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Αλέν Μουκουραλίντα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της Ρουάντας.

Το Σάββατο, δύο ημέρες μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές, ο νέος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το σχέδιο απέλασης των αιτούνταν άσυλο και των παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα. Ο ηγέτης των Εργατικών είπε ότι το σχέδιο που εκπόνησε η προηγούμενη, Συντηρητική κυβέρνηση, είναι «νεκρό».

Ωστόσο, το Λονδίνο έχει ήδη δώσει 240 εκατομμύρια στερλίνες στο Κιγκάλι, στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, από την ημέρα που το ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, τον Απρίλιο του 2022. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε τον περασμένο Νοέμβριο ότι το νομοσχέδιο δεν ήταν σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Τον Απρίλιο όμως η Βουλή των Κοινοτήτων το ενέκρινε, έπειτα από μια ατελείωτη αντιπαράθεση με τη Βουλή των Λόρδων, που εμφανιζόταν επιφυλακτική απέναντι σε αυτό το σχέδιο. Ο ΟΗΕ και πολλές χριστιανικές Εκκλησίες είχαν απευθύνει έκκληση στη Βρετανία να μην το εφαρμόσει.

«Πρέπει να γίνει σαφές, η επιστροφή των χρημάτων δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος της συμφωνίας», επέμεινε ο Μουκουραλίντα, υπενθυμίζοντας ότι η Βρετανία ήταν εκείνη που προσέγγισε τη Ρουάντα, προτείνοντάς της να συνεργαστούν. «Η συμφωνία εξετάστηκε από τα δικαστήρια και μάλιστα τροποποιήθηκε μετά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και τελικά έγινε συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών. Οι συνθήκες προβλέπουν ρήτρες εξόδου», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

