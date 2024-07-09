Ισραήλ: 2 νεκροί από ρουκέτες της Χεζμπολάχ στα προσαρτημένα υψίπεδα του Γκολάν

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από μαχητές της Χεζμπολάχ εναντίον των προσαρτημένων υψιπέδων του Γκολάν. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο χτυπήθηκε από ρουκέτα.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως περίπου 40 ρουκέτες είχαν εκτοξευθεί από τον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

