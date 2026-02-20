Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει λάβει μέτρα για να ενισχύσει την ετοιμότητά του σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της οχύρωσης των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και της ανακατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων.

Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για τρεισήμισι ώρες την Τρίτη, αλλά αυτές ολοκληρώθηκαν χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα σύνολο «κατευθυντήριων αρχών», αλλά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είπε ότι οι Ιρανοί δεν αναγνώρισαν τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump).

Παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση έως το Σαββατοκύριακο, μετά από ενίσχυση τις τελευταίες ημέρες των αεροπορικών και ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν στο CNN πηγές με γνώση του θέματος.

Εν μέσω της απειλής πολέμου, το Ιράν τους τελευταίους μήνες έχει επισκευάσει βασικές πυραυλικές εγκαταστάσεις βαριά κατεστραμμένες αεροπορικές βάσεις, ενώ παράλληλα έχει προστατέψει περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα. Έχει διορίσει βετεράνους πολέμου στις δομές εθνικής ασφάλειας, έχει διεξαγάγει ναυτικά πολεμικά γυμνάσια στον Περσικό Κόλπο και έχει εξαπολύσει τις δυνάμεις ασφαλείας για να καταστείλει κάθε διαφωνία στο εσωτερικό του.

Επισκευές

Τον Ιούνιο πέρυσι, το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο Ιράν και κατέστρεψε τμήματα του πυρηνικού του προγράμματος, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και σκότωσε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές. Κατά τη διάρκεια της επακόλουθης σύγκρουσης των 12 ημερών, το Ιράν ανταπέδωσε εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους και drones σε ισραηλινές πόλεις, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις -με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ισχυρίζεται ότι είχαν «πλήρως αφανιστεί».

Τα δυτικά κράτη έχουν επανειλημμένα αποτύχει να πείσουν το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα, το οποίο η Τεχεράνη θεωρεί κεντρικό πυλώνα της στρατιωτικής της ισχύος και δικαίωμα αυτοάμυνας.

Παρά τις βαριές απώλειες στον πόλεμο με το Ισραήλ, ανάλυση δορυφορικών εικόνων αποκαλύπτει ότι το Ιράν έχει ανακατασκευάσει κατεστραμμένες πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Δορυφορική εικόνα της πυραυλικής βάσης Imam Ali στο Khorramabad, που ελήφθη στις 5 Ιανουαρίου, δείχνει ότι από τις δώδεκα δομές που καταστράφηκαν από το Ισραήλ, τρεις έχουν ανακατασκευαστεί, μία έχει επισκευαστεί, ενώ τρεις ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή. Η εγκατάσταση φιλοξενεί σιλό κρίσιμα για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων, με εκτεταμένα χωματουργικά έργα και κατασκευές γύρω τους.

Δύο άλλες στρατιωτικές βάσεις έχουν επίσης υποστεί εκτεταμένες επισκευές. Στην αεροπορική βάση της βορειοδυτικής Tabriz, που συνδέεται με τους βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς του Ιράν, οι διάδρομοι έχουν αποκατασταθεί. Σε άλλη πυραυλική βάση βόρεια της πόλης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες μετά τον πόλεμο. Όλες οι είσοδοι άνοιξαν ξανά αφού είχαν βομβαρδιστεί και σφραγιστεί, η υποστηρικτική ζώνη στην είσοδο ανακατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό και ορισμένες σήραγγες είναι πλέον ανοιχτές, σύμφωνα με ανάλυση του CNN και τον Sam Lair, ερευνητικό συνεργάτη στο James Martin Center for Non-proliferation Studies (CNS).

Στην αεροπορική βάση Hamadan στο δυτικό Ιράν, οι κρατήρες που δημιουργήθηκαν από βόμβες στον διάδρομο έχουν καλυφθεί και τα υπόστεγα αεροσκαφών έχουν επισκευαστεί.

Το Ιράν έχει επίσης ανακατασκευάσει τη μεγαλύτερη και νεότερη εγκατάσταση παραγωγής κινητήρων πυραύλων στερεού καυσίμου στο Shahrud, μια τεχνολογία που επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς.

«Νομίζω ότι η πιο σημαντική εγκατάσταση είναι το Shahrud. Η ζημιά εκεί επισκευάστηκε πολύ γρήγορα», είπε ο Lair. «Υπήρχε επίσης μια νέα γραμμή παραγωγής υπό κατασκευή εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου που δεν υπέστη ζημιές και είναι τώρα πιθανότατα έτοιμη πιχειρησιακά, πράγμα που σημαίνει -παραδόξως- ότι η παραγωγή κινητήρων πυραύλων στερεού καυσίμου μπορεί τώρα να είναι μεγαλύτερη από πριν τον πόλεμο, τουλάχιστον σε εκείνη την εγκατάσταση».

Οχύρωση πυρηνικών εγκαταστάσεων

Ταυτόχρονα, το Ιράν οχυρώνει ταχύτατα αρκετές από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας σκυρόδεμα και μεγάλες ποσότητες χώματος για να θάψει βασικές τοποθεσίες, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες και ανάλυση του Institute for Science and International Security (ISIS).

Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης της 10ης Φεβρουαρίου 2026, που αναλύθηκαν από το ISIS, δείχνουν ότι το Ιράν συνεχίζει να ενισχύει τις εισόδους σηράγγων στο υπόγειο συγκρότημα που έχει λαξευτεί στο Όρος Pickaxe κοντά στη Νατάνζ. Φρέσκο σκυρόδεμα είναι ορατό τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική είσοδο, αυξάνοντας την προστασία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη θωράκιση της εγκατάστασης από πιθανές αεροπορικές επιδρομές, ενώ στο σημείο διακρίνονται φορτηγά και άλλος κατασκευαστικός εξοπλισμός.

Σε πυρηνική εγκατάσταση γνωστή ως «Taleghan 2» στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι το Ιράν ολοκλήρωσε μια τσιμεντένια «σαρκοφάγο» γύρω από την εγκατάσταση και τώρα την καλύπτει με χώμα, σύμφωνα με το ινστιτούτο με έδρα την Ουάσιγκτον που εστιάζει στη μη διάδοση των πυρηνικών.

«Η εγκατάσταση μπορεί σύντομα να μετατραπεί σε ένα πλήρως μη αναγνωρίσιμο καταφύγιο, παρέχοντας σημαντική προστασία από αεροπορικά πλήγματα», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ISIS, David Albright, σε ανάρτησή του στο X.

Στο βιομηχανικό συγκρότημα 7th of Tir κοντά στο Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή εξαρτημάτων για εμπλουτισμό ουρανίου, κατεστραμμένες δομές έχουν ανακατασκευαστεί, σύμφωνα με ανάλυση εικόνων που εξέτασε το CNN. Το συγκρότημα τέθηκε υπό κυρώσεις από τον ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2025.

«Νομίζω ότι το Ιράν ανασυγκροτεί τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα, πιθανότατα ταχύτερα απ’ όσο το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια της (Επιχείρησης) Rising Lion», δήλωσε στο CNN ο Jeffrey Lewis, διακεκριμένος μελετητής Παγκόσμιας Ασφάλειας στο Middlebury College, αναφερόμενος στα ισραηλινά πλήγματα του Ιουνίου.

«Η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων, καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες, υποδηλώνουν ότι το Ιράν είτε κατάφερε να αντικαταστήσει αυτόν τον εξοπλισμό είτε να τον μεταφέρει σε ασφαλή υπόγεια σημεία πριν από τα πλήγματα», πρόσθεσε.

Αναδιαμόρφωση της διακυβέρνησης

Η περσινή σύγκρουση με το Ισραήλ αποκάλυψε αδυναμίες στις διοικητικές δομές του Ιράν.

Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει ενισχύσει το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπό την ηγεσία του έμπιστου του Αλί Χαμενεΐ, Aλί Λαριτζανί, και δημιούργησε μια νέα αρχή -το Συμβούλιο Άμυνας- για τη διακυβέρνηση σε καιρό πολέμου.

Ο βετεράνος πολέμου και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Aλί Σαμκανί, ο οποίος επέζησε από ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια του περσινού πολέμου, διορίστηκε αυτόν τον μήνα γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας, με στόχο την «ολιστική ενίσχυση των αμυντικών προετοιμασιών» και την ανάπτυξη «μηχανισμών αντιμετώπισης αναδυόμενων απειλών», ανέφερε το Nour News, μέσο που συνδέεται με τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν.

Ο Hamidreza Azizi, ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, δήλωσε ότι ο διορισμός του Σαμκανί σηματοδοτεί πως το Ιράν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ισχυρού αμερικανικού πλήγματος -που θα μπορούσε να στοχεύει ακόμη και τον ίδιο τον Χαμενεΐ.

«Το ζήτημα της διαδοχής μετά τον Χαμενεΐ γίνεται ένα πιο άμεσο ερώτημα, και προετοιμάζονται γι’ αυτό. Το αν τελικά θα συμβεί, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κλίμακα μιας πιθανής αμερικανικής επίθεσης ή εκστρατείας. Αλλά αυτό τουλάχιστον βλέπω να εξελίσσεται μέσα στο σύστημα», είπε στην Becky Anderson του CNN.

Καταστολή των διαφωνούντων

Η διείσδυση της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Mοσάντ στο Ιράν είχε προηγηθεί των ισραηλινών πληγμάτων, μια τακτική που ενίσχυσε το ήδη καχύποπτο κλίμα στο εσωτερικό της ανώτερης ηγεσίας.

Το Ιράν έχει εντείνει την καταστολή εν μέσω ανησυχιών ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να προκαλέσει την αλλαγή καθεστώτος. Τον περασμένο μήνα, οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν βίαια πανεθνικές διαδηλώσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες και συλλαμβάνοντας πολλούς περισσότερους -στην πιο αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το καθεστώς κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι είναι Ισραηλινοί κατάσκοποι και ανέπτυξε τη σκληροπυρηνική τοπική παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τις συνθήκες ακρίβειας αλλά εξελίχθηκαν σε αιτήματα αλλαγής καθεστώτος.

Και η εντεινόμενη παράνοια του καθεστώτος έχει στραφεί ακόμη και προς το εσωτερικό. Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις επιφανείς μεταρρυθμιστές που είχαν κάνει εκστρατεία υπέρ του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν συνελήφθησαν από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και κατηγορήθηκαν για τη διάδοση αναληθών θέσεων κατά της χώρας με στόχο την καταστροφή της εθνικής συνοχής».

Πολεμικά γυμνάσια

Καθώς οι Ιρανοί διαπραγματευτές συνομιλούσαν με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, το Ιράν ξεκίνησε ναυτικές ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο για να επιδείξει τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

Για πρώτη φορά, οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν τμήματα του Στενού του Ορμούζ για λίγες ώρες ενώ διεξήγαγαν ναυτικές ασκήσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το κρίσιμο αυτό σημείο διέλευσης βρίσκεται μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν απειλήσει να κλείσουν το Στενό σε περιόδους έντασης με τη Δύση -ένα σενάριο που θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το ιρανικό ναυτικό πραγματοποίησε επίσης κοινή άσκηση με τη Ρωσία στον Κόλπο του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, και ένα από αυτά κατέρριψε ιρανικό drone καθώς αυτό πλησίαζε απειλητικά στην Αραβική Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία στο Στενό του Ορμούζ και απείλησαν να επιβιβαστούν και να κατασχέσουν το πλοίο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού στρατού.

Μετά την αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση και τις πολεμικές προετοιμασίες του Ιράν, ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα στις ΗΠΑ.

«Η ιρανική τακτική είναι να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο πόλεμος θα είναι δαπανηρός», δήλωσε ο Vali Nasr, καθηγητής στο Johns Hopkins University. «Δεν θα είναι όπως τον Ιούνιο. Δεν θα είναι όπως η Βενεζουέλα -οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένα κόστη και πρέπει να τα υπολογίσουν πριν πλήξουν το Ιράν», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.