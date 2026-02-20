Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός έπληξε τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ Χίλουε στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες

Το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευσε την Χαμάς με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για καπνό από το σημείο της επίθεσης και την παρουσία ασθενοφόρων στον καταυλισμό

O ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα το απόγευμα τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ Χίλουε, στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι στοχοθέτησε την παλαιστινιακή Χαμάς.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι "ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος" στοχοθέτησε τον καταυλισμό, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε καπνό να υψώνεται από ένα μικρό σπίτι που επλήγη σε μια γειτονιά του πυκνοκατοικημένου καταυλισμού, ενώ ασθενοφόρα κατευθύνονταν στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς από το οποίο επιχειρούσαν τρομοκράτες».

Η επίθεση σημειώθηκε παρά την εκεχειρία που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς.

Ο Αΐν αλ Χίλουε, στο νότιο τμήμα της χώρας, είναι ο μεγαλύτερος παλαιστινιακός καταυλισμός του Λιβάνου, με περίπου 80.000 ανθρώπους να διαμένουν εκεί. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι πρόσφυγες από τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948 και οι απόγονοί τους.

Τον Νοέμβριο του 2025, 13 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε ισραηλινή έφοδο. Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς, η οποία το διέψευσε.

Ο ΟΗΕ είχε ζητήσει τη διενέργεια έρευνας, τονίζοντας ότι 11 παιδιά περιλαμβάνονταν στους νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

