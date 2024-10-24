Οι ΗΠΑ εγκρίνουν σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό των F-16 της Πολωνίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως ενέκρινε πιθανή σύμβαση ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων F-16 της Πολωνίας, κράτους μέλους του NATO, γείτονα της Ουκρανίας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Η πιθανή σύμβαση, που εγκρίθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μένει να λάβει πράσινο φως από το Κογκρέσο, θα επιτρέψει να «ενισχυθεί η ασφάλεια συμμάχου στο NATO», με την «τροποποίηση και την αναβάθμιση» του στόλου των μαχητικών αυτών της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Θα «ενισχύσει τις δυνατότητες άμυνας και αεροπορικής επιτήρησης» της Βαρσοβίας, προστίθεται στο κείμενο.

Τα F-16 συγκαταλέγονται στα κυριότερα αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας κι έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετούς πολέμους από τα χρόνια του 1990.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως παρέλαβε τα πρώτα της F-16 από τη Δύση, μαχητικά τα οποία ζητούσε ασταμάτητα επί δυο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.