Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από έκρηξη στην Καμπούλ

Έκρηξη χειροβομβίδας σε πολυσύχναστη αγορά της Καμπούλ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα), σε υπαίθρια αγορά με είδη ένδυσης κοντά στον κινηματογράφο Pamir, στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας.

«Ο δράστης ακρωτηριάστηκε, έχασε το ένα του πόδι. Δέχεται ιατρική φροντίδα, παραμένοντας υπό κράτηση όσο οι υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν την υπόθεση», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί.

«Διακομίστηκαν 11 τραυματίες στο νοσοκομείο μας: ένα κοριτσάκι 3 ετών, ένα αγοράκι 4 ετών, ένας 16χρονος, δύο γυναίκες και έξι άνδρες, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε νωρίτερα ο Στέφανο Τζενάρο Σμιρνόφ, υποδιοικητής του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών στην Καμπούλ. Αργότερα, έγινε γνωστό πως ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη χειροβομβίδας στην Καμπούλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.