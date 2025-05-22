Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχτηκαν και επίσημα ένα αμφιλεγόμενο πολυτελές αεροσκάφος από το Κατάρ για χρήση ως Air Force One, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, παρά τις ανησυχίες των νομοθετών και των συμμάχων της MAGA σχετικά με τις οικονομικές και ηθικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει με τέτοια κίνηση.

«Ο υπουργός Άμυνας αποδέχτηκε ένα Boeing 747 από το Κατάρ σύμφωνα με όλους τους ομοσπονδιακούς κανόνες και κανονισμούς», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Το αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων πιθανότατα θα κοστίσει στους φορολογούμενους εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ανταποκριθεί στα προεδρικά πρότυπα. Αρχικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας ολικός έλεγχος στο αεροσκάφος και στη συνέχεια να αναβαθμιστεί για την εξασφάλιση των απόρρητων επικοινωνιών, κάτι ιδιαίτερα δαπανηρό.

Αν και ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η δωρεά είναι νόμιμη, η ανακοίνωση της μεταβίβασης πριν από μια εβδομάδα προκάλεσε τεράστια διαμάχη.

Το αεροπλάνο είναι δώρο από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι το νέο αεροπλάνο θα μεταφερθεί στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ στο τέλος της θητείας του.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το αεροσκάφος ως προσωρινό μέτρο εξοικονόμησης κόστους λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων στην προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα στόλο με δύο αεροσκάφη Boeing. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Τραμπ για το αεροσκάφος έχει ανησυχήσει τους νομοθέτες και των δύο κομμάτων, οι οποίοι έχουν τονίσει τους κινδύνους ασφαλείας και τις ηθικές επιπτώσεις της αποδοχής ενός αεροσκάφους ξένης ιδιοκτησίας από τον πρόεδρο ως δώρο.

Δικαιολογώντας τη μεταφορά πριν από μια εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μας κάνουν ένα δώρο». Ο πρόεδρος έχει επίσης δηλώσει ότι θα ήταν «ηλίθιο» να απορρίψει το αεροπλάνο.

Ο Τραμπ έχει προτείνει να παραμείνει το αεροπλάνο στην προεδρική του βιβλιοθήκη μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, κάτι που ο Μέρφι χαρακτήρισε «θεμελιωδώς διεφθαρμένο».

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ περιλαμβάνει μια διάταξη γνωστή ως Ρήτρα Αποδοχών, η οποία απαγορεύει τις δωρεές σε δημόσιους αξιωματούχους από ξένες κυβερνήσεις χωρίς την άδεια του Κογκρέσου. Η μεταφορά δεν έχει λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

Δεν είναι σαφές πόσο σύντομα η Πολεμική Αεροπορία, η οποία έχει αναλάβει την αναδιάρθρωση του αεροσκάφους του Κατάρ, θα μπορέσει να αναβαθμίσει το αεροσκάφος και να το θέσει σε λειτουργία. Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρεία L3 Harris Technologies θα εργαστεί στις εγκαταστάσεις του Τέξας, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Πολεμική Αεροπορία και η Boeing εργάζονται για την παράδοση δύο νέων αεροσκαφών Air Force One, αλλά μια σειρά από προβλήματα, όπως ρωγμές στην άτρακτο, αργή καλωδίωση και άλλες κρίσιμες αναβαθμίσεις στο εμπορικό 747, έχουν μεταθέσει την ημερομηνία παράδοσης το νωρίτερο στο 2027. Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την Boeing, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση να προμηθεύσει απευθείας τον Λευκό Οίκο.

Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ (Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι) δήλωσε ότι η συμφωνία στέλνει λάθος μήνυμα δεδομένου του ιστορικού της μοναρχίας του Κόλπου να φιλοξενεί εξτρεμιστές.

«Μας αρέσει που το Κατάρ θέλει να γίνει ξανά φίλος με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Χόλεϊ. «Αλλά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν σταματώντας να φιλοξενούν και να προωθούν ισλαμιστές τρομοκράτες που θέλουν να σκοτώνουν Αμερικανούς σε κάθε βήμα».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, υπερασπίστηκε την Τρίτη το δώρο του, χαρακτηρίζοντάς το «κάτι φυσιολογικό που συμβαίνει μεταξύ συμμάχων».

Το θέμα τέθηκε ακόμη και στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε αεροπλάνο για να δώσει στον πρόεδρο.

