Συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις

Ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου θα πραγματοποιηθεί στις 10.00πμ ώρα Νέας Υόρκης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την «Προστασία των Αμάχων σε Ένοπλες Συγκρούσεις», με κεντρικό θέμα τις αναδυόμενες απειλές, την ασφάλεια του ανθρωπιστικού και του προσωπικού του ΟΗΕ, των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας.

Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και θα περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου ομιλητές από τον ΟΗΕ, όπως ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης Τομ Φλέτσερ, η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιριάνα Σπόλγιαριτς, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ και Εκτελεστική Διευθύντρια της "UN Women" Σίμα Μπάους και η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΚΟ «Save the Children US» Τζάντι Σοερίπτο.

Η συζήτηση θα βασιστεί στην ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των αμάχων και έχει στόχο την ανανέωση της δέσμευσης των κρατών-μελών στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Την έκθεση θα παρουσιάσει ο Τομ Φλέτσερ, αποτυπώνει μια ζοφερή εικόνα. Το 2024 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 36.000 άμαχοι σε 14 ζώνες συγκρούσεων—σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023 με αιχμή την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Γάζα, το Σουδάν, τη Συρία, την Ουκρανία και άλλες αστικές περιοχές. Στη Γάζα, σχεδόν το 70% των κτιρίων υπέστη καταστροφές, ενώ το 90% του πληθυσμού εκτοπίστηκε. Ο αριθμός των εκτοπισμένων παγκοσμίως λόγω συγκρούσεων ανήλθε στα 122,6 εκατομμύρια έως τα μέσα του 2024.

Στην έκθεση καταγράφονται και μαζικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία, σχολεία και ενεργειακά δίκτυα, οι οποίες συνέβαλαν στην επισιτιστική ανασφάλεια που επηρέασε 280 εκατομμύρια άτομα σε 59 περιοχές συγκρούσεων.

Επίσης, η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η φύση των ενόπλων συγκρούσεων μεταβάλλεται ραγδαία. Ο σύγχρονος πόλεμος χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από παρατεταμένη διάρκεια, αστικοποίηση, συμμετοχή κρατικών και μη κρατικών δρώντων, καθώς και εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών όπλων στον αστικό ιστό.

Αναμένεται επίσης να τονιστεί ο δυσανάλογος αντίκτυπος των συγκρούσεων στις γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική βία, την καταστροφή υποδομών, την επισιτιστική ανασφάλεια και τον εκτοπισμό.

Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί και ο ρόλος των ψηφιακών χώρων στην εξάπλωση ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων, που εντείνουν τους κινδύνους για τους αμάχους και υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα εξεταστεί ακόμη ο πρωτοφανής αριθμός υπαλλήλων του ΟΗΕ στην ανθρωπιστική βοήθεια που έχασαν τη ζωή τους το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

