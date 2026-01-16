Οι ΗΠΑ δεν κατανοούν το πραγματικό πρόβλημα στην Αρκτική

Το άπληστο βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Γροιλανδία, με τον ορυκτό της πλούτο και τη στρατηγική της θέση, έχει θέσει τον κόσμο σε συναγερμό για όσα συμβαίνουν στην Αρκτική. Δυστυχώς, αυτή η εμμονή με τη γεωπολιτική της περιοχής, έρχεται τη στιγμή που η κρίσιμη παρακολούθηση της γεωγραφίας και του κλίματός της γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.

Της Lara Williams, αρθρογράφου του Bloomberg

Η δημιουργία μιας λεπτομερούς εικόνας της Αρκτικής ήταν πάντα δύσκολη, λόγω του τεράστιου μεγέθους της, των συχνά αδύνατων συνθηκών εργασίας και της ετερογένειας των τοπίων της. Όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και η επακόλουθη διακοπή των διεθνών δεσμών με τους Ρώσους πολικούς ερευνητές, δημιούργησε ένα τεράστιο «τυφλό σημείο». Η κυβέρνηση Τραμπ επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η Αρκτική Έκθεση Αξιολόγησης 2025 (Arctic Report Card), μια επιστημονικά αξιολογημένη έκθεση, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθεκτικότητα των συστημάτων παρακολούθησης της περιοχής. Πρόκειται για μια επερχόμενη καταστροφή. Χρειαζόμαστε καθαρή εικόνα της ταχύτερα θερμαινόμενης περιοχής του πλανήτη. Τοπικές ανησυχητικές τάσεις μπορούν να μετατραπούν σε ανεξέλεγκτες παγκόσμιες δυνάμεις, με επιπτώσεις για όλους.

Η επιστήμη γενικότερα βρίσκεται υπό επίθεση από την κυβέρνηση Τραμπ, με επιχορηγήσεις να παρεμποδίζονται, δημοσιεύσεις να καθυστερούν και απροκάλυπτη παραπληροφόρηση να προέρχεται από τον Λευκό Οίκο. Το λεγόμενο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας απέλυσε μαζικά επιστήμονες από κρίσιμους οργανισμούς, όπως η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA).

Ακόμη και μετά από έναν χρόνο «σφαγής», ο Τραμπ δεν έχει τελειώσει. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης της επιστήμης κατά 22%, με τις δαπάνες για τις γεωεπιστήμες να μειώνονται στο μισό. Παρότι το Κογκρέσο αντιδρά, η ζημιά έχει ήδη γίνει: μήνες αβεβαιότητας οδήγησαν σε ακυρώσεις επιχορηγήσεων και ελλείψεις προσωπικού.

Στο Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ, για παράδειγμα, χάθηκε χρηματοδότηση ακόμη και για βασικές υπηρεσίες, όπως τμήματα της παρακολούθησης του θαλάσσιου πάγου. Αυτό είναι κακό για κάθε επιστημονικό πεδίο. Όμως η Αρκτική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Από τα 31 συστήματα παρατήρησης που χρησιμοποιούνται για την ετήσια Έκθεση Αρκτικής, τα 23 υποστηρίζονται κυρίως από ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ ή συγχρηματοδοτούνται από αυτές μαζί με διεθνείς εταίρους. Περίπου 8 στα 10 σύνολα δεδομένων που αξιολογούνται παράγονται επίσης από αμερικανικούς οργανισμούς.

Οι εκτιμήσεις της «πρασινάδας» της τούνδρας, βασικός δείκτης της υπερθέρμανσης, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του κόστους αυτής της πολιτικής. Ήδη περιορίζονται από την έλλειψη επιτόπιων δεδομένων για την επαλήθευση των δορυφορικών παρατηρήσεων. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί, καθώς ένα κρίσιμο σύνολο δεδομένων δεν θα ανανεώνεται πλέον λόγω περικοπών στη NASA.

Η μείωση του προσωπικού στο πεδίο θα δυσκολέψει και τη μετάβαση από παλαιά σε νέα δεδομένα, όπως στην περίπτωση του MODIS, που παρέχει καθημερινές κρίσιμες πληροφορίες για την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και την επιφάνεια της Γης. Τέτοιες αλλαγές δημιουργούν ασυνέχειες που απαιτούν χρόνο και εξειδικευμένη γνώση για να διορθωθούν. Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται σε όλο το φάσμα των δεικτών της Αρκτικής.

Αν και υπάρχουν εναλλακτικά ευρωπαϊκά σύνολα δεδομένων, η επιστημονική συναίνεση βασίζεται στην επανάληψη και την επαλήθευση από πολλαπλές πηγές. Έτσι, ένα πλήγμα στην αμερικανική επιστήμη είναι πλήγμα στη συνολική μας γνώση για την Αρκτική. Όπως μου είπε η Sandy Starkweather, εκτελεστική διευθύντρια του Αμερικανικού Δικτύου Παρατήρησης της Αρκτικής: «Απλώς δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε αύριο όσα δεν παρατηρήσαμε σήμερα».

Τα κενά δεδομένων θα υπονομεύσουν την ακρίβεια των μοντέλων πρόβλεψης και την ικανότητα παρακολούθησης κρίσιμων οικοσυστημάτων. Αυτό θα δυσκολέψει τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την παροχή αξιόπιστων ναυτιλιακών προβλέψεων και ακόμη και τη διαχείριση της αλιείας.

Από πολική σκοπιά, η αμερικανική απομάκρυνση από τη λογική λαμβάνει χώρα ενώ ήδη βλέπουμε «με το ένα μάτι». Μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022, οι επιστημονικές σχέσεις με τη χώρα πάγωσαν. Το Διεθνές Δίκτυο Έρευνας και Παρακολούθησης στην Αρκτική ανέστειλε τη λειτουργία 21 ρωσικών σταθμών. Πολλές μελέτες βρίσκονται σε παύση και δεδομένα από τεράστιες περιοχές είναι απρόσιτα ή πιθανώς δεν συλλέγονται καν.

Οι δυτικοί επιστήμονες έχουν προσαρμοστεί βασιζόμενοι σε δορυφορικά δεδομένα, μια λύση κάθε άλλο παρά ιδανική. Τα δεδομένα αυτά είναι αποσπασματικά, επηρεάζονται από τη νέφωση και τους περιορισμούς του φωτός. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι επίγειοι σταθμοί θα επαλήθευαν τις παρατηρήσεις από το διάστημα. Η μελέτη του μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost) δεν μπορεί να γίνει χωρίς επιτόπιες μετρήσεις.

Το πιο εξοργιστικό είναι ότι οι επιθέσεις στην επιστήμη συμβαίνουν τη στιγμή που η τεχνολογία υπόσχεται να μας βοηθήσει να συλλέξουμε περισσότερα και καλύτερα δεδομένα από ποτέ. Η βρετανική Υπηρεσία Προηγμένης Έρευνας και Εφευρέσεων χρηματοδοτεί νέα συστήματα αισθητήρων για την κάλυψη των κενών στην πολική παρατήρηση. Ένα έργο στη Γροιλανδία αναπτύσσει ένα αυτόνομο κινητό παρατηρητήριο, που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, για απομακρυσμένες περιοχές του παγοκαλύμματος.

Όμως αυτά τα έργα χρειάζονται χρήματα και άδειες για να υλοποιηθούν. Αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν αυτή την απερίσκεπτη πορεία, η επιστήμη τους θα μείνει πίσω και καινοτόμες έρευνες θα μείνουν χωρίς χρηματοδότηση. Και χωρίς κάποια απροσδόκητη προσέγγιση με τη Ρωσία, θα παραμείνουμε «τυφλοί» στις εξελίξεις στον θαλάσσιο πάγο και το μόνιμα παγωμένο έδαφός της.

Πολλά λέγονται από επίδοξους Αμερικανούς για τα «φυσικά πλεονεκτήματα» της Γροιλανδίας, όπως τα σχετικά μικρά αποθέματα κρίσιμων ορυκτών. Όμως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι το τεράστιο παγοκάλυμμά της: καλύπτει 1.710.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει μέσο πάχος 1,6 χιλιόμετρα. Αν όλος αυτός ο πάγος λιώσει, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει πάνω από 7 μέτρα, εξαφανίζοντας μεγάλες πόλεις και ολόκληρες χώρες. Η Βενετία, το μεγαλύτερο μέρος της Ολλανδίας και οι Μπαχάμες θα χαθούν κάτω από το νερό.

Δυστυχώς, η Γροιλανδία λιώνει όλο και ταχύτερα, κάτι που θα έπρεπε να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα αν η κυβέρνηση Τραμπ ενδιαφερόταν πραγματικά για την παγκόσμια «ασφάλεια». Ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει στην Αρκτική. Χωρίς χρηματοδότηση για μακροχρόνιες παρατηρήσεις και σταθμούς έγκαιρης ανίχνευσης αλλαγών, ίσως ανακαλύψουμε πολύ αργά ότι οι μελλοντικές καταστροφές δεν μπορούν πλέον να αποτραπούν.

Πηγή: skai.gr

