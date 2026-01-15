Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στην αποστολή αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων στη Γροιλανδία προχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόφαση της Δανίας να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός αξιωματικός εντάχθηκε σε ομάδα αναγνώρισης κατόπιν αιτήματος της Κοπεγχάγης, ενόψει της άσκησης «Arctic Endurance».

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης διευκρίνισε πως το Λονδίνο συμμερίζεται τις ανησυχίες του προέδρου Τραμπ για την ασφάλεια στην περιοχή, ωστόσο προκρίνει την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ και της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης, με στόχο την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας και της κινεζικής δραστηριότητας.

Το ζήτημα της Αρκτικής βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της βρετανικής διπλωματίας, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Δανή ομόλογό του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, κατά την περιοδεία της στη Σκανδιναβία, τόνισε την ανάγκη θωράκισης των υποδομών απέναντι σε απειλές από τη Ρωσία.

