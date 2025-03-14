Οι ΗΠΑ εντείνουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, περιορίζοντας τις ενεργειακές πληρωμές, παρόλο που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται.

Η κυβέρνηση Τραμπ άφησε αθόρυβα να λήξει η άδεια που επέτρεπε την εκκαθάριση των ενεργειακών συναλλαγών με ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είχαν ακόμη τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληρωμές σε αμερικανικά δολάρια μέσω της γνωστής ως «Γενικής Άδειας 8», η οποία ίσχυε από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε, ούτε αναγνώρισε δημόσια ότι έληξε η άδεια, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν ως μέρος ενός πακέτου κυρώσεων που εφαρμόστηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Μεταξύ των διατάξεων αυτού του πακέτου, η κυβέρνηση Μπάιντεν περιορίστηκε στο τυπικό χρονικό διάστημα των έξι μηνών για την άδεια, ορίζοντας τη λήξη της τα μεσάνυχτα της 12ης Μαρτίου.

Αφήνοντας την άδεια να λήξει, «θα καταστρέψεις σημαντικά τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ρωσίας», είπε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εργάστηκε για τις κυρώσεις στη Ρωσία το 2014. «Αν είστε ξένο διυλιστήριο πετρελαίου ή έμπορος πετρελαίου ή κάποιος που αγοράζει ρωσικό αέριο και η τράπεζά σας θέλει να πληρώσει τη Ρωσία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε δολάρια ή επεκτείνοντας την πίστωση, σε οποιοδήποτε άλλο δυτικό νόμισμα, θα πολύ δύσκολο να το κάνετε».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και συναντήθηκε με Ουκρανούς αξιωματούχους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίοι συμφώνησαν σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός για ένα μήνα. Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι θέλει να συζητήσει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τόνισε ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα πρέπει να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη επίλυση του πολέμου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οι ΗΠΑ δεν θα δίσταζαν να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία για να προσπαθήσουν να αναγκάσουν τη χώρα να καθίσει στο τραπέζι και ότι ο Τραμπ είναι «πρόθυμος να ασκήσει μέγιστη πίεση και στις δύο πλευρές».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η άδεια έληξε στις 12:01 π.μ. της 12ης Μαρτίου και είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις ως μέρος μιας στρατηγικής για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο αντίκτυπος της λήξης είναι ασαφής, καθώς πολλοί αγοραστές ρωσικής ενέργειας μπορεί να έχουν ήδη συμμορφωθεί με τους περιορισμούς εν αναμονή της λήξης της απαλλαγής ή μπορεί να έχουν δημιουργήσει εναλλακτικά μέσα πληρωμής που παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις.

«Είναι σίγουρα μια αυστηροποίηση, αλλά το ερώτημα είναι πόσο επηρεάζει αυτό το [σκληρό» δολλάριο ή την αξία του πραγματικού εμπορίου πετρελαίου», δήλωσε ο Ντάνιελ Τάνεμπομ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

