Το Ευρωκοινοβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει προσωρινά την πρόσβαση στα κτίριά του στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο σε όλους τους λομπίστες και εκπροσώπους του κινεζικού ομίλου Huawei, καθώς αυτός κρίνεται ύποπτος για πρακτικές διαφθοράς εντός του Ευρωκοινοβουλίου, με σκοπό να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.

Αυτό είναι ένα «προληπτικό μέτρο» με «άμεση ισχύ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο κινέζικος όμιλος έχει επί του παρόντος εννέα διαπιστευμένους εκπροσώπους, σύμφωνα με το μητρώο διαφάνειας του θεσμικού οργάνου, και συνεπώς αυτοί έχουν άδεια για συναντήσεις με ευρωβουλευτές.

Η σημερινή απόφαση έρχεται την επομένη μετά από ένα κύμα αστυνομικών ερευνών και συλλήψεων στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά από τη βελγική δικαιοσύνη.

Η βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε χθες ότι πραγματοποιήθηκαν 21 έρευνες σε όλο το Βέλγιο και άλλες τρεις καταζητούνται στην Πορτογαλία.

Όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο αρμόδιος ανακριτής ζήτησε να σφραγιστούν χώροι του Ευρωκοινοβουλίου τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο και συγκεκριμένα τα γραφεία που έχουν διατεθεί σε δυο κοινοβουλευτικούς βοηθούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της έρευνας, που αποκάλυψε η βελγική εφημερίδα «Le Soir», σχετικά με τη δωροδοκία από λομπίστες της κινεζικής εταιρείας Huawei σε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να προωθήσουν την εμπορική πολιτική της κινεζικής εταιρείας στην Ευρώπη.

Οι αρχές προχώρησαν σε πολλές συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στη Γαλλία ενός υπόπτου που έγινε στόχος ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από το βελγικό δικαστικό σύστημα.

Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι ταυτότητες των συλληφθέντων, ούτε ο ακριβής αριθμός αυτών που ανακρίνονται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, πρακτικές διαφθοράς ασκούνται «τακτικά» και «πολύ διακριτικά» από το 2021, «υπό το πρόσχημα του εμπορικού λόμπινγκ» και οι πρακτικές παίρνουν διάφορες μορφές, όπως αμοιβές για πολιτικές θέσεις ή ακόμη και «δώρα υπερβολικά μεγάλα» όπως έξοδα διατροφής και ταξιδών ή τακτικές προσκλήσεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ένας Σλοβένος πρώην ευρωβουλευτής, το όνομα του οποίου κυκλοφορεί στον Τύπο ως πιθανός ύποπτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σε συνέντευξη από τα σλοβενικά μέσα ενημέρωσης, ο Φρανκ Μπόγκοβιτς, πρώην ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παραδέχτηκε ότι είχε προσκληθεί από τον κινέζικο όμιλο σε συνέδρια και ότι συμμετείχε μαζί της σε ένα πρόγραμμα για το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, αλλά διαβεβαίωσε ότι δεν έκανε καμία παράνομη δραστηριότητα.

Το 2023, οι Βρυξέλλες χαρακτηρίστηκαν τον κινεζικό γίγαντα τηλεπικοινωνιών ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για κράτη μέλη της ΕΕ από όλους τους παρόχους 5G, καλώντας αυτά να αποκλείσουν από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τους εξοπλισμό της Huawei

Πέρυσι, η Γερμανία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απαγορεύσει τη χρήση εξαρτημάτων και τεχνολογιών από τις κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE στα δίκτυά της 5G το αργότερο μέχρι το τέλος του 2026. Το Βερολίνο είχε προβάλει λόγους «ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

