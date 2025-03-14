Λογαριασμός
Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρό βρέφος που αφέθηκε για ώρες σε αυτοκίνητο

Η μητέρα του άτυχου βρέφους φαίνεται πως αντί να το αφήσει στον παιδικό σταθμό, το ξέχασε στο πίσω κάθισμα και πήγε κανονικά στη δουλειά της

Κύπρος: Νεκρό βρέφος που αφέθηκε για ώρες σε αυτοκίνητο

Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα, βρέφος εννέα μηνών στην Κύπρο.

Όπως μεταδίδει το Cyprus Times το παιδί εντοπίστηκε νεκρό στο αυτοκίνητο της μητέρας του στη Λευκωσία.

Όπως προκύπτει, η μητέρα μετέβη το πρωί στην εργασία της, θεωρώντας πως είχε αφήσει το βρέφος στον σταθμό.

Εντούτοις, δεν το είχε μεταφέρει και το βρέφος έμεινε για ώρες εντός του οχήματος.

Αφού τελείωσε τη δουλειά της μετέβη στο αυτοκίνητό της και τότε διαπίστωσε ότι το βρέφος είχε αφεθεί στο όχημα.

