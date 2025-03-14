ΗΠΑ: Πόσα αυγά μπορείτε να στείλετε;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απευθυνθεί στη Δανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ζητώντας τους να εξάγουν αυγά, καθώς οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την εκτίναξη των τιμών των αυγών, ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Αυγοπαραγωγών της χώρας.

Το αίτημα του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας συμπίπτει με μια σειρά νέων αμερικανικών δασμών σε χώρες, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη και την απειλή για την επιβολή περισσότερων δασμών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με οικονομικές κυρώσεις εάν η Δανία δεν παραδώσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι χονδρικές τιμές των αυγών στις ΗΠΑ καταρρίπτουν ρεκόρ, καθώς η επιτάχυνση της επιδημίας της γρίπης των πτηνών στις όρνιθες ωοπαραγωγής μειώνει τις προμήθειες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να μειώσει τις τιμές των αυγών την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, αλλά οι τιμές αυξήθηκαν κατά 59% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, τον πρώτο δηλαδή μήνα της διακυβέρνησής του.

Μια επιστολή που είδε το Reuters έδειξε ότι ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη είχε στείλει επίσημα ερωτήματα σε χώρες παραγωγής αυγών στα τέλη Φεβρουαρίου, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα και την προθυμία τους να εξάγουν αυγά στην αμερικανική αγορά.

«Περιμένουμε ακόμη να λάβουμε περισσότερες οδηγίες από την Ουάσινγκτον σχετικά με τα επόμενα βήματα, αλλά θα θέλαμε μια εκτίμηση του αριθμού των αυγών που θα μπορούσαν να παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες (υποθέτοντας ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις εισαγωγής)», ανέφερε η επιστολή που εστάλη στην Ένωση Αυγοπαραγωγών της Δανίας στις αρχές Μαρτίου.

«Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να εκτιμήσει την ποσότητα που θα μπορούσε να αντλήσει», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία ελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

Η Ένωση Αυγοπαραγωγών της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα, αλλά ότι δεν υπάρχει πλεόνασμα αυγών στην Ευρώπη.

«Υπάρχει έλλειψη αυγών παντού σε παγκόσμια κλίμακα, επειδή η κατανάλωση αυξάνεται και πολλοί έχουν πληγεί από τη γρίπη των πτηνών», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αυγοπαραγωγών δήλωσε ότι ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους μιας τέτοιας συμφωνίας, τονίζοντας ότι οι εξαγωγές αυγών στις ΗΠΑ αποτελούν πρόκληση λόγω των κανονισμών που σχετίζονται με την υγιεινή και άλλους παράγοντες.

Η Τουρκία δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι είχε αρχίσει να εξάγει περίπου 15.000 τόνους αυγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Μπρουκ Ρόλινς ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα σχέδιο αναζήτησης εισαγόμενων αυγών στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Το Reuters ζήτησε επίσης από το υπουργείο Γεωργίας να σχολιάσει το θέμα.

