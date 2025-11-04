Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται κοντά στην ανάπτυξη δύο νέων συστημάτων που σχεδιάστηκαν για να προκαλούν προσωρινή παρεμβολή σε δορυφόρους πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης της Κίνας και της Ρωσίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

Τα νέα όπλα, με την ονομασία Meadowlands και Remote Sensing Terminals (ή Remote Modular Terminals), θα προστεθούν στο υπάρχον και μεγαλύτερο “Counter Communications System”, ένα σταθερό σύστημα παρεμβολών με κεραίες μεγάλης εμβέλειας, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2020.

Σύμφωνα με τη Space Force, τα δύο νέα συστήματα θα είναι κινητά, διασκορπισμένα παγκοσμίως και σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούν να λειτουργούν εξ αποστάσεως, με στόχο να αντιμετωπίσουν την ολοένα αυξανόμενη κινεζική απειλή στο διάστημα.

Η Κίνα διαθέτει, από τον Ιούλιο, περισσότερους από 1.189 δορυφόρους, εκ των οποίων πάνω από 510 εξυπηρετούν τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, παρέχοντας δυνατότητες οπτικής, πολυφασματικής, ραντάρ και ραδιοσυχνικής αναγνώρισης, σύμφωνα με μη απόρρητο ενημερωτικό δελτίο της Space Force. Αυτοί οι δορυφόροι, σύμφωνα με το έγγραφο, επιτρέπουν στην Κίνα να εντοπίζει αμερικανικά αεροπλανοφόρα, αποβατικά σώματα και αεροπορικές πτέρυγες.

Το Meadowlands, που αναπτύσσεται από την L3Harris Technologies, έχει καθυστερήσει αρκετά λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά τώρα βρίσκεται στη φάση τελικής εκπαίδευσης, δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες και ανάπτυξης τακτικών. Αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Το δεύτερο σύστημα, το Remote Modular Terminal, αναπτύσσεται από τις εταιρείες Northstrat Inc. και CACI International Inc., μετά από σχετικό συμβόλαιο της Space Force το 2022. Σύμφωνα με το αμερικανικό διαστημικό επιτελείο, το σύστημα έχει ήδη τοποθετηθεί σε επιλεγμένες υπερπόντιες τοποθεσίες, χωρίς να γνωστοποιούνται ο αριθμός και η ακριβής θέση. Τα τερματικά βρίσκονται σε φάση περιορισμένης πρώιμης χρήσης, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά παράλληλα με τη διαδικασία δοκιμών.

Προηγούμενο ρεπορτάζ του Bloomberg ανέφερε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προμηθευτούν έως 32 συστήματα Meadowlands και 24 Remote Modular Terminals.

Το Πεντάγωνο τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες παρεμβολής δορυφόρων είναι αποκλειστικά αμυντικές και περιορισμένης στόχευσης. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ επισημαίνουν ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα πυρηνικό διαστημικό όπλο ικανό να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς μεγάλης εμβέλειας, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταστρέψουν δορυφόρους και να διακόψουν ολόκληρα δίκτυα επικοινωνίας.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διαθέτουν και ένα ξεχωριστό σύστημα που μπορεί να καταστρέψει δορυφόρους, αν και η Ουάσινγκτον σπανίως αναφέρεται δημόσια στις διαστημικές της δυνατότητες αυτού του είδους.

Οι δηλώσεις της Space Force σηματοδοτούν την ύπαρξη τριών «ανοιχτά αναγνωρισμένων επιθετικών αντι-διαστημικών συστημάτων» που έχουν αναπτυχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα, ενώ μέχρι τώρα οι ΗΠΑ διέθεταν μόνον ένα, είπε η Βικτόρια Σάμσον, διευθύντρια για θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στο Διάστημα στο μη κερδοσκοπικό φορέα Secure World Foundation.

Οι παρεμβολείς «απαντούν σε άμεση στρατιωτική ανάγκη, αλλά η χρήση τους δεν θεωρείται ότι έχει περάσει κάποια κόκκινη γραμμή ή ότι σηματοδοτεί ενεργή σύγκρουση στο διάστημα», δήλωσε η Σάμσον, η οποία εποπτεύει την έκδοση μιας ετήσιας μελέτης για τις τεχνολογίες κατά του διαστήματος. «Και από άποψη κόστους, είναι πολύ πιο αποδοτικοί σε σχέση με τους διαστημικούς παρεμβολείς» επισημαίνει.

Για να συντονίζει επιχειρήσεις παρεμβολών, η Space Force στήνει ένα «Space Electromagnetic Tactical Operations Center» που χρησιμοποιεί ένα σύστημα επιτήρησης με την ονομασία «Bounty Hunter» για να παρακολουθεί αν οι αμερικανικοί δορυφόροι δέχονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, καθώς και τις θέσεις των δορυφόρων αντιπάλων.

Ένα σύστημα ανίχνευσης Bounty Hunter παραδόθηκε το 2018 στο US Indo-Pacific Command και ακολούθησε άλλο ένα το 2019 στο US Central Command.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.