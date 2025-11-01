Ο κινεζικός πύραυλος Shenzhou-21 με το πλήρωμά του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το νεότερο μέλος του κινεζικού σώματος αστροναυτών, εκτοξεύτηκε την Παρασκευή με πύραυλο Long March-2F από το Διαστημικό Κέντρο Εκτόξευσης Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ήταν η έβδομη αποστολή προς τον μόνιμα επανδρωμένο κινεζικό διαστημικό σταθμό από τότε που ολοκληρώθηκε το 2022.

Οι αποστολές του προγράμματος Shenzhou περιλαμβάνουν πληρώματα τριών αστροναυτών που παραμένουν στο διάστημα για περίπου έξι μήνες, με τους νεότερους αστροναύτες να αντικαθιστούν σταδιακά τους πιο έμπειρους. Οι Ζανγκ Χονγκτζάνγκ, 39 ετών, και Γου Φέι, 32 ετών – ο νεότερος Κινέζος αστροναύτης που έχει σταλεί ποτέ στο διάστημα – επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το 2020.

Διοικητής της αποστολής είναι ο Ζανγκ Λου, 48 ετών, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο διάστημα με την αποστολή Shenzhou-15 το 2022.

Τα πρώτα μικρά θηλαστικά στον κινεζικό διαστημικό σταθμό

Το πλήρωμα της Shenzhou-21 θα αντικαταστήσει τους αστροναύτες της Shenzhou-20, οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν στον διαστημικό σταθμό Tiangong – που σημαίνει «Ουράνιο Παλάτι» – για περισσότερο από έξι μήνες. Το πλήρωμα της Shenzhou-20 αναμένεται να επιστρέψει στη Γη τις επόμενες ημέρες.

Οι αστροναύτες της Shenzhou-21 συνοδεύονται και από τέσσερα μαύρα ποντίκια, τα πρώτα μικρά θηλαστικά που μεταφέρονται ποτέ στον κινεζικό διαστημικό σταθμό.

Τα ποντίκια θα χρησιμοποιηθούν σε πειράματα αναπαραγωγής σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι διετής εκτοξεύσεις έχουν πλέον καθιερωθεί ως στάνταρ για το πρόγραμμα Shenzhou, το οποίο τον τελευταίο χρόνο έχει πετύχει σημαντικά ορόσημα — όπως η συμμετοχή αστροναυτών γεννημένων τη δεκαετία του 1990, η πραγματοποίηση ρεκόρ διαστημικού περιπάτου, καθώς και τα σχέδια να εκπαιδευτεί και να σταλεί ο πρώτος ξένος αστροναύτης, από το Πακιστάν, στον σταθμό Tiangong μέσα στο επόμενο έτος.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, η οποία επιταχύνει τα σχέδια για να στείλει Αμερικανό αστροναύτη στη Σελήνη πριν το καταφέρει η Κίνα.

Και οι δύο χώρες ανταγωνίζονται πλέον και στο επίπεδο της διαστημικής διπλωματίας: τα αμερικανικής ηγεσίας Artemis Accords για την εξερεύνηση της Σελήνης αντιπαρατίθενται με το κινεζο-ρωσικό σχέδιο για τη δημιουργία του Διεθνούς Ερευνητικού Σεληνιακού Σταθμού (International Lunar Research Station).

Πηγή: skai.gr

