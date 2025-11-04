Ο Ντόναλντ Τραμπ, με πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου, δεμένος σε έναν σταυρό-κρεβάτι εκτέλεσης: ένα προβοκατόρικο γλυπτό του Βρετανού καλλιτέχνη Μέισον Στορμ, που εκτίθεται εδώ και μερικές ημέρες στην Ελβετίας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει αντιδράσεις.

Το γλυπτό από ρητίνη τιτλοφορείται «Άγιος ή Αμαρτωλός» και εικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο ντυμένο με φόρμα κρατουμένου και κλειστά τα μάτια. Το σώμα του είναι δεμένο σε ένα φορείο σε σχήμα σταυρού, ελαφρώς επικλινές.

Το έργο, που εκτίθεται από το Σάββατο στη Βασιλεία, αφού προηγουμένως είχε παρουσιαστεί στη Βιέννη, μπορεί να ιδωθεί είτε ως σκηνή σταύρωσης, είτε ως εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση.

«Ο ρεαλισμός του είναι τρομακτικός. Το δηλώνω αδίστακτα, επειδή όταν κάναμε την εγκατάσταση βλέπαμε από πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Διακρίνεται κάθε ρυτίδα, το δέρμα είναι τόσο ρεαλιστικό, είναι πραγματικά προκλητικό» σχολίασε ο Κόνραντ Μπρέζνικ, ο ιδιοκτήτης της γκαλερί Gleis 4.

Η γκαλερί, που εδρεύει στην πόλη Τσουγκ, στην κεντρική Ελβετία, ήθελε να εκθέσει το έργο στις εγκαταστάσεις της στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βασιλείας, όμως τελικά επέλεξε έναν λιγότερο πολυσύχναστο χώρο, μια βιτρίνα στην Μπάσλερ Κουνστμάιλε, σε έναν πεζόδρομο του κέντρου της πόλης. Οι μετρητές που είναι εγκατεστημένοι στο σημείο καταμέτρησαν 3.000 θεατές τη Δευτέρα. Βλέποντας το έργο, πολλοί περαστικοί χαμογελούν αλλά κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, στην πόλη που φιλοξενεί την Art Basel, την παγκοσμίου φήμης έκθεση σύγχρονης τέχνης.

«Το γεγονός ότι μπορούμε να δείχνουμε τέτοια πράγματα σημαίνει ότι ζούμε σε δημοκρατία» είπε η Μάριτ, μια Νορβηγίδα που ζει στη Βασιλεία. Όπως υποστήριξε, ένα τέτοιο έργο δεν θα μπορούσε να εκτεθεί στο ευρύτερο κοινό στις ΗΠΑ.

Ο Μπρέζνικ πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκτιμούσε το γλυπτό. «Νομίζω ειλικρινά ότι ο κ. Τραμπ θα μπορούσε να δει τον εαυτό του ως σύγχρονο Ιησού (..) Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι αποφασισμένος να ενεργεί καλόπιστα», είπε.

Ο Μέισον Στορμ είναι γνωστός για τα ρεαλιστικά γλυπτά και ζωγραφικά έργα του. Όπως και ο Banksy, ο διάσημος συμπατριώτης του, προσπαθεί να διατηρήσει την ανωνυμία του κρύβοντας το πρόσωπό του με κουκούλες ή μάσκες δικής του επινόησης. Στον λογαριασμό του στο Instagram γράφει ότι είναι «ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε να λατρεύουμε και να μισούμε, διεθνής μπον βιβέρ, επινοητής χρωμάτων και άνθρωπος της δράσης».

Το έργο έχει ήδη αγοραστεί από έναν συλλέκτη, «μια διεθνή προσωπικότητα που ζει στην Ευρώπη» αλλά δεν θέλει να κατονομαστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.