Ουάσινγκτον: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο "Ronald Reagan" για λόγους ασφαλείας

Η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια  απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines - Δεν επιβεβαιώνει η αεροπορική εταιρεία 

αεροπλάνο

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλες τις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρέιγκαν» της Ουάσινγκτον λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

