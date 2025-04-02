Λήγει η προθεσμία για το TikTok στις ΗΠΑ - Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εξετάσει την Τετάρτη μια τελική πρόταση για το TikTok πριν από την προθεσμία (στις 5 Απριλίου), δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Θα υπάρξει μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λουτσνικ, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτζ και ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ιδιωτική μετοχική εταιρεία Blackstone BX.N συζητά τη συμμετοχή των υφιστάμενων -όχι Κινέζων- μετόχων της ByteDance, υπό την ηγεσία της Susquehanna International Group και της General Atlantic, στη συνεισφορά νέου κεφαλαίου για τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι μια συμφωνία με την μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα, για την πώληση της εφαρμογής που χρησιμοποιούν 170 εκατομμύρια Αμερικανοί συναφθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, στις 5 Απριλίου.

Ο Τραμπ έθεσε την προθεσμία τον Ιανουάριο. Θα πρέπει να βρεθεί ένας (όχι Κινέζος) αγοραστής ή διαφορετικά η εφαρμογή θα αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, βάσει νόμου του 2024.

Η αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz βρίσκεται σε συζητήσεις για επενδύσεις στο TikTok ως μέρος μιας προσπάθειας, υπό την ηγεσία του Τραμπ, να αποκτήσει τον έλεγχο της εφαρμογής, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times.

Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι η εταιρεία Blackstone αξιολογεί την πραγματοποίηση μιας μικρής μειοψηφικής επένδυσης στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνησή του ήταν σε επαφή με τέσσερις διαφορετικές ομάδες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία TikTok, χωρίς να τις προσδιορίσει.

Στην προσεχώς παρακολουθούμενη πώληση του TikTok, ο Λευκός Οίκος παίζει το ρόλο μιας επενδυτικής τράπεζας, με τον Βανς να διευθύνει τη δημοπρασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.