Ένας Ρώσος αξιωματούχος αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ, μετέδωσε το CNN την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ο αξιωματούχος, Κύριλ Ντμίτριεφ, θα συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ, στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ, για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, διορίστηκε τον περασμένο μήνα ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας για τη διεθνή οικονομική και επενδυτική συνεργασία.

Πηγή: skai.gr

