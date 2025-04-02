Ο Κόρι Μπούκερ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσεϊ, ξεπέρασε τις 24 ώρες ομιλίας στο βήμα της Γερουσίας.

Ο 55χρονος Γερουσιαστής ξεκίνησε την ομιλία του χθες στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα), διαμαρτυρόμενος για τον «σοβαρό» κίνδυνο που θέτει η προεδρική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοκρατία και τον αμερικανικό λαό.

Καθώς πλησίαζε μια ολόκληρη μέρα ομιλίας, ο Μπούκερ είχε αρχίσει να δυσκολεύεται ελαφρά στην ομιλία του, αλλά συνέχισε, κάνοντας σαρωτικές χειρονομίες καθώς μιλούσε, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Μπούκερ ξεπέρασε τη μεγαλύτερη ομιλία που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία της Γερουσίας. Το 1957, ο Στορμ Θάρμοντ, ένας Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα, έδωσε μια ομιλία υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων που διήρκεσε για 24 ώρες και 18 λεπτά. Το 1986, ο Αλφόνς Ντ'Αμάτο, Ρεπουμπλικανός από τη Νέα Υόρκη, μίλησε για θέματα Άμυνας για 23 ώρες και 30 λεπτά.

Όμως νωρίτερα σήμερα, το Γραφείο Ιστορικού της Γερουσίας ενημέρωσε τη λίστα του με το όνομα του Κόρι Μπούκερ, ο οποίος έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καταδικάζοντας τον 27ο Πρόεδρο των ΗΠΑ για την πολιτική του.

Λίγο πριν συμπληρώσει 23 ώρες ομιλίας από το βήμα της Γερουσίας, ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής μίλησε για τις προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού από την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ καθώς πλησίαζε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ομιλία που δόθηκε ποτέ στη Γερουσία, ο Μπούκερ συλλογίστηκε την κληρονομιά του αείμνηστου Αμερικανού βουλευτή Τζον Λιούις, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων και επί σειρά ετών μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μια από εκείνες τις στιγμές που ο Τζον Λιούις δεν θα καθόταν άπραγος», είπε. «Δεν ξέρω τι θα έλεγε ο Τζον Λιούις αυτή τη στιγμή», αλλά «κάτι θα έλεγε, κάτι θα έκανε».

Στην ομιλία του, η οποία τελικά διήρκεσε 25 ώρες και πέντε λεπτά, ο Μπούκερ επέκρινε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο και τον δισεκατομμυριούχο ανώτατο σύμβουλό του, Ίλον Μασκ, για τη συρρίκνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε επανειλημμένα στους ακτιβιστές που διαμαρτύρονται ενάντια στις ενέργειες του Τραμπ, χρησιμοποιώντας έναν όρο που είχε χρησιμοποιήσει συχνά ο εκλιπών Δημοκρατικός Τζον Λιούις, σύμφωνα με το Reuters.

Κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ για το οριστικό κλείσιμο Υπηρεσιών και Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Παιδείας και την αμφισβήτηση της εξουσίας των ομοσπονδιακών δικαστηρίων.

Ανέφερε ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι ανησυχούν ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ, υποστηριζόμενος από ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, έχει κλονίσει τις μακροχρόνιες συμμαχίες των ΗΠΑ και έχει περικόψει περισσότερους από 100.000 ομοσπονδιακούς εργαζομένους.

«Οι θεσμοί μας δέχονται απερίσκεπτες και αντισυνταγματικές επιθέσεις και καταρρέουν», δήλωσε ο Μπούκερ, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά στη Γερουσία το 2013.

Στη συνέχεια, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, διέκοψε τον Μπούκερ για να του πει ότι έχει σπάσει το ρεκόρ...

«Το ξέρω», απάντησε ο Μπούκερ, ταμπονάροντας τα μάτια του με ένα χαρτομάντιλο πριν συνεχίσει.

«Η κυβέρνηση Τραμπ-Βανς συνεχίζει να μας βυθίζει στο χάος», συνέχισε ο Μπούκερ. «Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ με τους συμμάχους μας θα αυξήσει το κόστος και τους φόβους στις αμερικανικές οικογένειες».

Και κατέληξε: «Για όλους τους Αμερικανούς είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι αριστερά ή δεξιά. Είναι σωστό ή λάθος». Μετά, τελικά, κατέβηκε από το βήμα.

Πηγή: skai.gr

