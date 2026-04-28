Οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου συζητούν στην Τζέντα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Η Σαουδική Αραβία υποδέχτηκε σήμερα τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου για να συζητήσουν την κρίση που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα μέσα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας υποδέχτηκε ηγέτες και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Τζέντα.

«Τέθηκαν πολλά ζητήματα (…) που συνδέονται με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και ο συντονισμός των προσπαθειών για την επίλυσή τους», μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο APS.

Μια πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την «τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας και τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή».

Αν και από τις 8 Απριλίου, με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σταμάτησαν τα πλήγματα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου, οι οικονομικές συνέπειες παραμένουν αισθητές σε όλον τον κόσμο. Τα Στενά του Ορμούζ, ένας διάδρομος στρατηγικής σημασίας για το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένουν μπλοκαρισμένα, τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ. Οι διπλωματικές προσπάθειες για το οριστικό τέλος του πολέμου και την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας έχουν αποδειχθεί άκαρπες μέχρι στιγμής.

Σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις γειτονικές του χώρες, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

