Ισραήλ: «Δεν έχουμε καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

Gideon Sa'ar

Το Ισραήλ δεν έχει «καμιά εδαφική βλέψη» στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματά του κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στη γειτονική χώρα παρά την εκεχειρία.

«Η παρουσία μας στις περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του βορείου εδάφους μας δεν έχει παρά μόνο έναν στόχο: την προστασία των πολιτών μας», τόνισε ο Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας δίπλα του τον Σέρβο ομόλογό του Μάρκο Τζούριτς.

TAGS: Ισραήλ Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή
