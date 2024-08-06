Παλαιστινιακή Αρχή: Παλαιστίνια υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη υπό κράτηση στο Ισραήλ

Παλαιστίνια υπέκυψε χθες Δευτέρα στα τραύματα που υπέστη ενόσω βρισκόταν υπό κράτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων πριν από δυο μήνες, ανακοίνωσε χθες η Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η πρώην κρατούμενη Ουάφα Τζαράρ, 50 ετών, από την Τζενίν (...) πέθανε χθες Δευτέρα το πρωί στο νοσοκομείο Αβικέννα της Τζενίν εξαιτίας των πολύ σοβαρών τραυμάτων που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησής της», ανακοίνωσε η Επιτροπή Φυλακισμένων, οργανισμός υπαγόμενος στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εξετάζει το ζήτημα.

Η Ουάφα Τζαράρ, σύζυγος στελέχους της Χαμάς στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, είχε συλληφθεί την 21η Μαΐου.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Φυλακισμένων, παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των κρατουμένων, αφέθηκε ελεύθερη εννέα ημέρες μετά τη σύλληψή της. Διακομίστηκε απευθείας σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε, χωρίς της αισθήσεις της, μέχρι τον θάνατό της χθες το πρωί.

Η Ουάφα Τζαράρ «είναι νεκρή και η ιστορία της θα θαφτεί μαζί της, διότι δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς τραυματίστηκε», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αμάνι Σαράνα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φυλακισμένων.

Η Επιτροπή και ο Σύλλογος κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους ότι το Ισραήλ διέπραξε «έγκλημα» σε βάρος της θανούσας, το οποίο είχε συνέπεια να ακρωτηριαστούν και τα δυο της πόδια κάτω από τα γόνατα σε νοσοκομείο της ισραηλινής πόλης Αφούλα (βόρεια).

Η Ουάφα Τζαράρ ήταν η σύζυγος του Άμπντουλ Τζαμπάρ Τζαράρ, που φυλακίστηκε επίσης για πάνω από έξι μήνες.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί, στον θύλακο, στη Δυτική Όχθη και στην ισραηλινή επικράτεια, πολλοί από τους οποίους καταγγέλθηκε πως υπέστησαν βασανιστήρια και σεξουαλική βία, υπογράμμισε αυτή την εβδομάδα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δέκα ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποίησαν χθες Δευτέρα εναντίον «της κλιμάκωσης της χρήσης βασανιστηρίων» στο Ισραήλ σε βάρος παλαιστινίων φυλακισμένων αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας την «απόλυτη ατιμωρησία» και καλώντας να προλαμβάνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Οι αρχές του Ισραήλ διαβεβαιώνουν ότι στις φυλακές της χώρας τηρείται το διεθνές δίκαιο.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 πιστεύεται πως κρατούνται ακόμη όμηροι στον μικρό θύλακο, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγουν έκτοτε σε αντίποινα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο κάπου 40.000 άνθρωποι, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

