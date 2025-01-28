Δανία: Η Μέτε Φρεντέρικσεν δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες την στηρίζουν στο θέμα της Γροιλανδίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν τόνισε σήμερα Τρίτη ότι έλαβε «πολύ μεγάλη υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους ομολόγους της, απέναντι στις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Το μήνυμα είναι πολύ, πολύ σαφές», είπε στους Δανούς δημοσιογράφους που την συνόδευαν στην επίσκεψή της στο Παρίσι, μετά τη συνάντησή της με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. «Πρέπει να σεβόμαστε απολύτως το έδαφος και την εθνική κυριαρχία των κρατών, αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της διεθνούς κοινότητας, αυτής της κοινότητας που οικοδομήσαμε όλοι μαζί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν, που επισκέφθηκε νωρίτερα και το Βερολίνο, θα βρίσκεται το απόγευμα στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στο Βερολίνο, της εξέφρασε τη στήριξή του ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, ο οποίος δήλωσε ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να μετακινούνται δι;a της βίας», προσθέτοντας, στα αγγλικά: «προς κάθε ενδιαφερόμενο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το Σάββατο τους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «θα αποκτήσουν» το νησί, προκαλώντας και πάλι ανησυχία στην Κοπεγχάγη.

Ο Σολτς είπε στη Φρεντέρικσεν ότι η Δανία και η Γερμανία είναι «στενοί φίλοι» και «έχουν παρόμοιο όραμα για τον κόσμο».

«Η ήπειρός μας βασίζεται στην ιδέα ότι η συνεργασία και όχι η αντιπαράθεση θα οδηγήσει στην ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία», πρόσθεσε ο Δανέζα πρωθυπουργός.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πρόσφατα με τον Τραμπ, η Φρεντέρικσεν του είπε ότι επαφίεται στους Γροιλανδούς να αποφασίσουν για το μέλλον του νησιού. Σύμφωνα με πολλές πηγές που ρωτήθηκαν από την εφημερίδα Financial Times, η συνομιλία αυτή, την οποία οι Δανοί περιέγραψαν ως «μακρά και ειλικρινή», ήταν «φρικτή».

Η Γροιλανδία, που είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, επαναλαμβάνει διαρκώς ότι «δεν πωλείται». Την επομένη της ορκωμοσίας του Τραμπ, ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Μούτε Έγκεντε επέμεινε ότι οι κάτοικοι του νησιού «δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί» αλλά δήλωσε ανοιχτός σε «ενίσχυση της συνεργασίας» με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Κοπεγχάγη αναπτύσσει πρωτοβουλίες για να πείσει τους Γροιλανδούς να παραμείνουν στη Δανία. Τη Δευτέρα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει 14,6 δισεκ. κορώνες, (2 δισεκ. ευρώ) για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, μια ζώνη στρατηγικής σημασίας λόγω της εγγύτητάς της στη Ρωσία και την αμερικανική ήπειρο, καθώς και στον Βόρειο Ατλαντικό. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως συμβολική ενέργεια απέναντι στις ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλεια σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή.

Για το θέμα αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό είπε σήμερα ότι η αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική ήταν «μια πιθανότητα» η οποία ωστόσο δεν τίθεται προς το παρόν από τη Δανία.

Ο Ρόμπερτ Μπρίγκερ, ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CMUE) ήταν ο πρώτος που πρότεινε την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι «αυτό θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα και θα συνέβαλε στη σταθερότητα στην περιοχή».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» για την «εθνική ασφάλεια και την ελευθερία σε όλον τον κόσμο».

Οι ΗΠΑ διαθέτουν μια στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στο Πιτούφικ. Εκτός από τη στρατηγική τοποθεσία της (βρίσκεται πάνω στη συντομότερη τροχιά για την εκτόξευση πυραύλων προς τη Ρωσία), η Γροιλανδία διαθέτει και τεράστια ανεκμετάλλευτα αποθέματα πετρελαίου και μεταλλευμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.