Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την ασφάλεια και στρέφονται στην ΕΕ

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα, ενόψει της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, δείχνει την αυξανόμενη αντίληψη των Ευρωπαίων για την απειλή για τις χώρες τους στην τρέχουσα διεθνή κατάσταση. Οι περισσότεροι από αυτούς θα αναθέσουν επίσης στην ΕΕ την ενίσχυση της άμυνας. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα θεωρούνται επίσης σημαντικές. Τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ θεωρούνται βασικά μέσα για την αντιμετώπιση της άμυνας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, του κλίματος και της ανταγωνιστικότητας.

Αντίληψη της απειλής

Το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα είναι ότι πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (68%) πιστεύουν ότι η χώρα τους απειλείται. Τα κράτη μέλη με την υψηλότερη αντίληψη απειλής είναι η Γαλλία (80 %), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες και τη Δανία (77 %), καθώς και την Κύπρο και τη Γερμανία (75 %). Ταυτόχρονα, το 42% των πολιτών πιστεύει ότι η προσωπική τους ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εμπιστοσύνη στις ικανότητες της Ευρώπης

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύονται την ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας (52%), ιδίως σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο (76%), η Πορτογαλία (74%), η Κύπρος (73%) και η Λιθουανία (71%).

Επενδύσεις στην άμυνα

Εν μέσω της ανάπτυξης αρκετών σχετικών πρωτοβουλιών κατά το παρελθόν έτος, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (74 %) εγκρίνουν το τρέχον επίπεδο αμυντικών επενδύσεων της ΕΕ ή πιστεύουν ότι οι δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν. Η στήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε χώρες όπως η Λιθουανία (80 %), η Πορτογαλία (89 %), η Φινλανδία (83 %), η Ισπανία (80 %) και η Δανία (78 %).

Το διάστημα είναι απαραίτητο για την άμυνα και την ασφάλεια

Η ασφάλεια και η άμυνα θεωρούνται επίσης βασική προτεραιότητα για τη διαστημική πολιτική της ΕΕ, από το 53 % των Ευρωπαίων, ακολουθούμενες από το περιβάλλον και το κλίμα (36 %) και την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (31 %). Επιπλέον, ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ αναγνωρίζεται ευρέως από τους νεότερους ερωτηθέντες (55 %).

Ιστορικό

Το εν λόγω έκτακτο Ευρωβαρόμετρο, το οποίο δρομολογήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2026, είχε ως στόχο να μετρήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ ως αμυντικού παράγοντα και τη στήριξή τους για αυξημένες επενδύσεις στη συλλογική άμυνα. Αξιολόγησε επίσης την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ και προσδιόρισε τομείς προτεραιότητας για τη μελλοντική διαστημική πολιτική. Τα αποτελέσματα θα καθοδηγήσουν την Επιτροπή και θα στηρίξουν την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Περιλάμβανε 27 292 συνεντεύξεις σε ολόκληρη την ΕΕ-27.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.